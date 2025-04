MIRTA LÓPEZ RECORRIÓ EL HOSPITAL DR. OSVALDO PABLO BIANCHI ENTRE CHARCOS Y GOTERAS

Sierra Grande | La situación del Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi de Sierra Grande volvió a quedar expuesta este martes luego de intensas lluvias que anegaron buena parte de las instalaciones. La recorrida realizada por Mirta López, amparista y activista por la salud pública, fue para visibilizar el deterioro edilicio del nosocomio. Por su parte, la directora del hospital, María Eugenia Calizaya, explicó que vienen desarrollándose gestiones desde principios de año.

“Estoy enojada. Venimos luchando desde hace años y el hospital sigue sin una solución concreta”, expresó López, visiblemente afectada tras recorrer los distintos sectores del edificio, grabando videos y dirigiéndose directamente a las autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro y al titular de Obras Públicas, Alejandro Echarren. “El agua cae a chorros desde los paneles. Tuvieron que apagar el equipo de rayos porque se filtraba por una columna. Es un peligro inminente”, denunció.

La visita no fue una más. Mirta López, junto a Mirta González y la médica Graciela Avanzi, impulsaron en 2022 un recurso de amparo para exigir mejoras urgentes en las condiciones edilicias del hospital y desde hace unos años hasta esta parte, las recorridas fueron frecuentes para constatar la falta de inversión y acciones tendientes a mejorar el servicio del único centro de salud de la localidad serrana. La justicia falló a favor en abril de ese año, exigiendo al Estado provincial un plan de obras, pero según denunció la amparista, muchas de las mejoras prometidas siguen sin concretarse. “Los baños del ala A, por ejemplo, siguen sin tocarse. Van tres años desde el fallo”, subrayó López.

Por su parte, la directora Calizaya explicó que en las últimas semanas se han concluido obras importantes, aunque no visibles, como el recambio de las cañerías de cloacas en los sectores de internación y guardia. “Son obras que no se ven porque están bajo tierra, pero requieren una gran inversión. Se habla de presupuestos de hasta 19 millones de pesos. Además, estamos gestionando un bypass por problemas de cañerías, y sobre el techo, los arquitectos ya hicieron relevamientos el mes pasado”, detalló.

Ambas voces coincidieron en la necesidad urgente de respuestas. “La salud de Sierra Grande no puede esperar dos años a que se construya un nuevo hospital. Necesitamos respuestas hoy”, afirmó López, quien también reconoció la labor del personal del hospital. “Todo el equipo, desde maestranza hasta médicos, se están “deslomando” para sacar el agua y garantizar la atención. Lo humano no se discute. Pero no alcanza”.

A pesar de las dificultades, el hospital mantuvo su atención este martes. Se reubicaron sectores de guardia para evitar riesgos eléctricos y se priorizó la seguridad de trabajadores y pacientes. Algunas profesionales que viven en zona de playa no pudieron llegar debido al estado de la ruta, pero los servicios esenciales continuaron funcionando.

“Nos mandaron insumos desde el ministerio, eso también hay que decirlo. Pero necesitamos que la comunidad sepa todo lo que se hace, lo que se gestiona en silencio”, señaló Calizaya.

La situación del Hospital de Sierra Grande refleja, una vez más, los desafíos estructurales de la salud pública en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. La combinación de una infraestructura envejecida, la lentitud burocrática y las urgencias climáticas, empujan al límite a quienes sostienen día a día el sistema sanitario. También saca a la luz el compromiso de los trabajadores y de la comunidad que, como Mirta López, piensa continuar la lucha. “El día que me lleven allá a Sierra Vieja, bajo los arbustos, ese día voy a dejar de luchar por este hospital”, sentenció la amparista.

