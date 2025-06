MIRTA LÓPEZ ADVIERTE SOBRE EL ESTADO DEL HOSPITAL, LAS ESCUELAS Y LA SEGURIDAD

Sierra Grande | En una entrevista radial, Mirta López, referente del Partido Justicialista y amparista en la causa judicial por el estado del Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi, advirtió sobre el deterioro estructural de ese centro de salud, la falta de avances en obras comprometidas y una preocupante ausencia de respuestas por parte del gobierno provincial. A esto sumó fuertes reclamos por el estado edilicio de las escuelas de Sierra Grande y una demanda urgente por mayor seguridad y recursos policiales.

“El hospital sigue con filtraciones y techos a punto de colapsar tras las lluvias de abril. La mitad del edificio nunca fue impermeabilizada, a pesar de que eso estaba contemplado en un acuerdo homologado en 2022 con el Ministerio de Salud”, sostuvo López. Señaló que desde aquella firma —producto de un amparo colectivo iniciado en 2021— los compromisos asumidos se incumplieron, a pesar de inspecciones oculares, documentación fotográfica y promesas expresas.

López aseguró que ni la visita del actual ministro de Salud, Demetrio Thalassellis, posterior a una medida de fuerza del personal del hospital, generó avances reales. “Hubo anuncios de una obra delegada entre el municipio y la provincia, pero hasta ahora solo hay papeles. El hospital se cae y estamos esperando que no llueva de nuevo”, lamentó.

La amparista criticó duramente las declaraciones del ministro, quien habría calificado el edificio hospitalario —con 45 años de antigüedad— como «obsoleto». “¿Entonces qué hacemos con el Gutiérrez, el Hospital de Clínicas o el Pedro de Elizalde? No se trata de los años del edificio, sino del mantenimiento y la inversión que se le ponga”, argumentó.

Pero la preocupación de López va más allá de la salud. Denunció graves deficiencias en escuelas locales, algunas con problemas eléctricos que ponen en riesgo a docentes y niños. “Tengo nietos y bisnietos en estas instituciones. Las paredes electrificadas o los techos en mal estado no son una exageración. Es un riesgo real. El Jardín 6, por ejemplo, ha sido denunciado varias veces”, subrayó.

Finalmente, puso sobre la mesa el problema creciente de la inseguridad: “Vecinas me cuentan que les desvalijaron las casas. No hay luz en las plazas, los patrulleros están en mal estado, y la policía no tiene recursos. Estamos creciendo con el oleoducto, con el turismo, pero si no resolvemos lo básico, ese crecimiento será una ilusión”.

Mirta López cerró su intervención reiterando que seguirá golpeando puertas y poniendo estos temas en la agenda pública. “No es una postura política, es una necesidad social. Esto no puede esperar más. El pueblo necesita respuestas, no más dilaciones ni excusas”.

Fuente: Radio Libre | En este dia.