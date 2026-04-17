MENSAJES INTIMIDATORIOS EN ESCUELAS: EDUCACIÓN ACTIVA PROTOCOLOS Y TRABAJO CON LA COMUNIDAD

Sierra Grande | La aparición de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos de la región encendió alertas en el sistema educativo de nivel medio y derivó en la activación de protocolos institucionales y judiciales. El hecho más reciente se registró en la ESRN N.º 87 de Valcheta, bajo la órbita de supervisión de Sierra Grande.

El supervisor de nivel medio, Gustavo Cifuentes, explicó en declaraciones a Radio Libre que se trata de una situación que se replica en distintos puntos del país y que estaría vinculada a contenidos difundidos en redes sociales entre adolescentes. “Es una tendencia que circula principalmente a través de plataformas como TikTok y que se manifiesta en mensajes intimidatorios escritos dentro de las escuelas”, indicó.

Según detalló, estos mensajes suelen aparecer en horarios que dificultan su abordaje inmediato, lo que en algunos casos obliga a suspender actividades para resguardar a la comunidad educativa. “El impacto que se busca es generar temor y provocar la interrupción de las clases”, señaló.

Ante la detección de estos hechos, el procedimiento incluye la radicación de una denuncia penal y la implementación de medidas internas en las instituciones. “El mensaje intimidatorio es un delito y debe ser tratado como tal. La intervención judicial busca determinar responsabilidades, mientras que dentro de la escuela se prioriza el resguardo de la integridad física y el trabajo con estudiantes y familias”, explicó Cifuentes.

En el caso de Valcheta, tras la suspensión de clases, se realizaron reuniones con equipos docentes y familias para brindar información oficial y coordinar acciones. Desde la supervisión se remarcó la importancia de utilizar canales institucionales de comunicación para evitar la circulación de información no verificada.

El funcionario indicó que el abordaje requiere un trabajo sostenido que permita interpretar el origen de estas expresiones. “No hay una única explicación. Pueden intervenir factores vinculados al acoso escolar, conflictos interpersonales o situaciones externas al ámbito educativo”, sostuvo.

Asimismo, señaló que este tipo de retos debe analizarse en un contexto más amplio. “No corresponde hablar exclusivamente de violencia escolar, sino de una problemática social que atraviesa a las instituciones”, afirmó.

En relación con las medidas preventivas, Cifuentes destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre escuelas y familias, especialmente en el uso de dispositivos digitales. “El acompañamiento adulto en el uso de la tecnología es un aspecto central para prevenir estas situaciones”, indicó.

Finalmente, informó que equipos técnicos educativos trabajan en la elaboración de guías y dispositivos de intervención que se implementarán de manera sostenida en las instituciones, con el objetivo de generar espacios de diálogo y abordaje a largo plazo.

Fuente: En este día | Radio Libre