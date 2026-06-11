MAURO TAMBURRINI SE REFIRIÓ A LA ABSOLUCIÓN DE LOS IMPUTADOS EN LA CAUSA

Sierra Grande | El exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Sierra Grande, Mauro Tamburrini, se refirió este miércoles a la absolución dictada por el tribunal que intervino en la causa conocida como “Techo Digno”, en la que fueron juzgados seis exfuncionarios municipales por presuntas irregularidades vinculadas a la construcción de viviendas financiadas con fondos nacionales.

En diálogo con Radio Libre, Tamburrini señaló que recibió la resolución con tranquilidad y afirmó que no esperaba un resultado diferente. Indicó que durante los ocho años que duró el proceso sostuvo la misma postura respecto de los hechos investigados.

El exfuncionario explicó que contó con defensa pública durante el trámite judicial y sostuvo que nunca consideró necesario contratar representación privada. Según manifestó, su posición se basó en la convicción de que no existían elementos que acreditaran las acusaciones formuladas.

Durante la entrevista, Tamburrini cuestionó el trabajo realizado por la Fiscalía a lo largo de la investigación. Sostuvo que hubo errores relacionados con la descripción de sus funciones dentro del municipio y afirmó que no se analizaron adecuadamente aspectos administrativos vinculados a su desempeño como secretario de Hacienda.

Asimismo, indicó que durante el juicio declararon peritos financieros que revisaron documentación vinculada a pagos, expedientes y movimientos de fondos. Según expresó, esos informes no detectaron irregularidades en la documentación analizada.

Tamburrini también remarcó que, al finalizar la gestión municipal de la que formó parte en 2015, la administración contaba con los balances presentados y aprobados por los organismos correspondientes. En ese sentido, sostuvo que la acusación generó consecuencias personales y políticas durante los años que permaneció abierta la causa.

Consultado sobre una eventual apelación, recordó que la Fiscalía dispone de un plazo para recurrir la sentencia, aunque consideró que la decisión adoptada por unanimidad por los tres jueces del tribunal dificulta una revisión del fallo.

En otro tramo de la entrevista, el exsecretario de Hacienda vinculó el desarrollo del proceso judicial con el contexto político provincial. Aclaró que se trata de una apreciación personal y señaló que, a su entender, la exposición pública de dirigentes involucrados en la causa tuvo impacto en la actividad política local y provincial.

Respecto de las posibles consecuencias políticas de la absolución, sostuvo que una resolución favorable puede contribuir a reposicionar a determinados referentes, aunque consideró que las candidaturas dependen de procesos de construcción política más amplios y no exclusivamente de una decisión judicial.

La absolución fue dada a conocer durante una audiencia virtual realizada este miércoles. El tribunal resolvió por unanimidad absolver a los seis imputados que llegaron a juicio por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de 40 viviendas en Sierra Grande, en el marco del programa Techo Digno.

Fuente: En este Día | Radio Libre