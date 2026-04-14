MAURO TAMBURRINI ANALIZÓ EL ESCENARIO ELECTORAL, CRÍTICÓ EL REPARTO DE LA COPARTICIPACIÓN Y CUESTIONÓ LA GESTIÓN PROVINCIAL Y NACIONAL

Sierra Grande | El secretario general de la unidad básica de Sierra Grande, Mauro Tamburrini, se refirió al encuentro mantenido durante el fin de semana por referentes del peronismo rionegrino y lo vinculó con la necesidad de definir una estrategia política de cara al proceso electoral próximo.

Según explicó, la reunión se originó de manera imprevista a partir de la visita de dirigentes a la región del Alto Valle y derivó en un encuentro de intendentes, legisladores y autoridades partidarias. Indicó que el objetivo principal fue comenzar a delinear el posicionamiento del Partido Justicialista frente a un escenario que definió como “prelectoral inminente”.

Tamburrini sostuvo que los plazos electorales podrían acotarse en la provincia y que el espacio debe avanzar en la construcción de una propuesta política, el armado de un frente y la definición de candidaturas. En ese sentido, afirmó que dentro del peronismo existe consenso en torno a una figura con proyección, aunque aclaró que las definiciones formales aún no fueron adoptadas.

En su análisis, el dirigente señaló que el peronismo rionegrino cuenta con antecedentes electorales que lo posicionan como una fuerza competitiva y mencionó resultados legislativos recientes y desempeños en elecciones provinciales como indicadores de ese escenario.

Respecto del contexto nacional y provincial, Tamburrini planteó que existen condiciones sociales y económicas que impactan en la valoración de los gobiernos. Sostuvo que distintos relevamientos reflejan una disminución en los niveles de adhesión tanto al gobierno nacional como al provincial, y vinculó esa situación con variables como el consumo, los ingresos y los niveles de pobreza.

En relación con el posicionamiento del Partido Justicialista, indicó que el eje debe centrarse en la producción, el trabajo y el rol del Estado en la regulación y acompañamiento de la actividad económica. Señaló que la planificación de un proyecto político integral fue uno de los aspectos abordados en el encuentro.

El dirigente también se refirió a la situación de la coparticipación y cuestionó la decisión del gobierno provincial de modificar el esquema de distribución hacia los municipios. Afirmó que la medida implicaría una reducción del 27% en los ingresos coparticipables para Sierra Grande y señaló que no se explicitaron los fundamentos técnicos de esa modificación.

Explicó que la coparticipación se compone de recursos provenientes de impuestos nacionales y provinciales y remarcó que la caída en la recaudación, especialmente del IVA, ya genera una disminución en los montos transferidos. En ese contexto, consideró que la reducción adicional impactaría en el funcionamiento de las administraciones locales.

Tamburrini también cuestionó la propuesta de compensación mediante aportes excepcionales y sostuvo que ese mecanismo introduce discrecionalidad en la asignación de recursos. Asimismo, planteó críticas hacia la administración municipal por no haber objetado la medida.

En cuanto a la asignación de fondos e inversiones en Sierra Grande, el dirigente analizó el rol del gobierno provincial en relación con proyectos vinculados al sector energético y al desarrollo de infraestructura. Señaló que existen recursos generados por la actividad privada que, según su planteo, no se traducen en beneficios directos para el ámbito local.

También se refirió a obras como el enripiado de la Ruta Provincial 9 y cuestionó el destino de los fondos utilizados, al considerar que responden a necesidades vinculadas a empresas privadas. En esa línea, planteó la necesidad de que las inversiones contemplen el desarrollo local y la incorporación de proveedores y servicios de la región.

Finalmente, Tamburrini indicó que el peronismo debe consolidar una propuesta que articule desarrollo productivo, participación estatal y representación política en el escenario provincial.

Fuente: En este día | Radio Libre