MATÍAS JARA EN JESÚS MARÍA: EXPERIENCIA EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

Sierra Grande | Matías Jara, el joven relator y payador de Sierra Grande, se encuentra en Jesús María, Córdoba, donde participa del Festival Nacional de Doma y Folklore 2026, evento que se desarrolla entre el 9 y el 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández. Esta edición marca su presencia tanto en el seguimiento de la delegación rionegrina de jineteada como en su incursión en medios de comunicación desde el propio predio.

En comunicación con Radio Libre, Jara explicó que para quienes están vinculados a las tradiciones del campo argentino, el festival representa un punto de referencia en su disciplina, al reunir jineteadas, tropillas y espectáculos tradicionales en un ámbito de alcance nacional e internacional. Destacó que el festival constituye un objetivo anhelado para jinetes, payadores, narradores y público general, por la concurrencia de participantes con alto nivel competitivo.

Sobre la delegación rionegrina, Jara detalló que Río Negro está representado por tres jinetes oficiales: Darío García en la categoría Clina Limpia, Fabián Rondeau en Grupa Surera y Cristian Sanz en Bastos con Encimera, junto a los suplentes Pedro Morales y Seferino Montesinos, formando parte de una comitiva encabezada por el delegado provincial Ricardo Fioromonti. (Gobierno de Río Negro)

Jara describió las características de las categorías en competencia, explicando las técnicas requeridas en cada una: en Clina Limpia los jinetes montan sin montura, sujetándose sólo con un tiento pescuecero y rebenque; en Grupa Surera se utiliza un apoyo de cuero que facilita el agarre con la cintura; y en Bastos con Encimera se emplean estribos y recado, lo que implica distintas dificultades para los competidores.

Además de su acompañamiento a la delegación, Jara vive una experiencia profesional en la cobertura radial desde Jesús María, participando con micrófono en mano para Estación FM Radio del Totoral, donde ha desarrollado notas en vivo y entrevistas desde el predio. Señaló que esta participación representa una vivencia nueva en medios, tras una invitación surgida de una situación de acreditación entre periodistas y participantes, que derivó en su inclusión en la cobertura de la radio local.

Jara también hizo referencia a la presencia de bailarines y grupos tradicionales que forman parte del festival mismo, que reúnen a cientos de participantes en el campo de jineteada y en eventos afines, con ensayos y actuaciones que integran diferentes expresiones de la cultura popular.

Respecto al desarrollo del festival, la delegación rionegrina continúa compitiendo en las jornadas restantes y sumando experiencia frente a las delegaciones de otras provincias y países, dentro de una competencia considerada de alto nivel en el calendario nacional de doma y folklore. (Gobierno de Río Negro)

