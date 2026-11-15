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MÁS DE 120 MUJERES DE SIERRA GRANDE ACCEDIERON A CONTROLES DE SALUD PREVENTIVA DURANTE UNA CAMPAÑA IMPULSADA POR YPF
La iniciativa se desarrolló en el marco de la Semana de la Salud de la Mujer, mediante un trabajo articulado entre YPF, el Hospital Regional, el Ministerio de Salud de Río Negro y la Municipalidad de Sierra Grande. Se realizaron controles ginecológicos, testeos de VIH y sífilis y capacitaciones para el personal sanitario.
Sierra Grande | Tras la realización de la Semana de la Salud de la Mujer, se dieron a conocer los resultados de las actividades desarrolladas en Sierra Grande, donde 123 mujeres accedieron a controles ginecológicos que incluyeron estudios de Papanicolaou (PAP) y colposcopía. La campaña fue impulsada por YPF junto al Hospital Regional Sierra Grande «Dr. Osvaldo Pablo Bianchi», el Ministerio de Salud de Río Negro y el municipio local.
De acuerdo con los datos informados, los equipos sanitarios realizaron además 68 testeos de VIH y sífilis, tanto en las instalaciones del hospital como durante las actividades desplegadas en distintos espacios de la comunidad. Estas acciones tuvieron como objetivo ampliar el acceso a controles preventivos y facilitar la detección temprana de enfermedades.
En paralelo, 50 personas participaron de actividades de sensibilización, prevención y promoción de hábitos saludables, con espacios de información e intercambio sobre el cuidado integral de la salud de las mujeres.
La convocatoria de las participantes estuvo a cargo de los agentes sanitarios del Hospital Regional, quienes realizaron tareas territoriales para identificar y acercar a las mujeres a los servicios disponibles. Además, se desarrolló una capacitación destinada al personal del establecimiento sanitario sobre atención y respuesta ante emergencias gineco-obstétricas. La jornada contó con la participación de la doctora Marina Deorsola, secretaria de Salud de Río Negro.
La campaña se concretó mediante la articulación de las áreas de Inversión Social y Salud de YPF, el Ministerio de Salud provincial, el Hospital Regional y la Municipalidad de Sierra Grande. Según el balance difundido, las acciones permitieron ampliar el acceso a controles preventivos y desarrollar instancias de formación para los equipos de salud locales.
Fuente: YPF.