MÁS DE 120 MUJERES DE SIERRA GRANDE ACCEDIERON A CONTROLES DE SALUD PREVENTIVA DURANTE UNA CAMPAÑA IMPULSADA POR YPF

Sierra Grande | Tras la realización de la Semana de la Salud de la Mujer, se dieron a conocer los resultados de las actividades desarrolladas en Sierra Grande, donde 123 mujeres accedieron a controles ginecológicos que incluyeron estudios de Papanicolaou (PAP) y colposcopía. La campaña fue impulsada por YPF junto al Hospital Regional Sierra Grande «Dr. Osvaldo Pablo Bianchi», el Ministerio de Salud de Río Negro y el municipio local.

De acuerdo con los datos informados, los equipos sanitarios realizaron además 68 testeos de VIH y sífilis, tanto en las instalaciones del hospital como durante las actividades desplegadas en distintos espacios de la comunidad. Estas acciones tuvieron como objetivo ampliar el acceso a controles preventivos y facilitar la detección temprana de enfermedades.

En paralelo, 50 personas participaron de actividades de sensibilización, prevención y promoción de hábitos saludables, con espacios de información e intercambio sobre el cuidado integral de la salud de las mujeres.

La convocatoria de las participantes estuvo a cargo de los agentes sanitarios del Hospital Regional, quienes realizaron tareas territoriales para identificar y acercar a las mujeres a los servicios disponibles. Además, se desarrolló una capacitación destinada al personal del establecimiento sanitario sobre atención y respuesta ante emergencias gineco-obstétricas. La jornada contó con la participación de la doctora Marina Deorsola, secretaria de Salud de Río Negro.

La campaña se concretó mediante la articulación de las áreas de Inversión Social y Salud de YPF, el Ministerio de Salud provincial, el Hospital Regional y la Municipalidad de Sierra Grande. Según el balance difundido, las acciones permitieron ampliar el acceso a controles preventivos y desarrollar instancias de formación para los equipos de salud locales.

Fuente: YPF.