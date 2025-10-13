MARTÍN SORIA LLEGA HOY A SIERRA GRANDE: CONVOCATORIA ABIERTA EN LA UNIDAD BÁSICA LOCAL

Sierra Grande | El actual diputado nacional y candidato a senador por el Frente Fuerza Patria, Martín Soria, arribará este lunes 13 de octubre a Sierra Grande como parte de su recorrida provincial en el marco de la campaña electoral. La Unidad Básica de Fuerza Patria, ubicada frente a la Plaza San Martín, será el punto de encuentro principal, donde se espera la participación de la militancia y del público en general.

El secretario general de la Unidad Básica, Mauro Tamburrini, confirmó la actividad y detalló la agenda prevista:

“Hoy recibimos a nuestro candidato, que es además el máximo referente de nuestra lista. Martín Soria es una figura de gran trayectoria, y su visita jerarquiza la propuesta electoral del peronismo en Río Negro”, señaló.

Tamburrini explicó que la jornada estará centrada en visitas a medios de comunicación locales y que el acto central se desarrollará en la sede partidaria a las 20 horas.

“Vamos a concentrar toda la actividad en la Unidad Básica, nuestra casa, donde esperamos a compañeros, compañeras, allegados, vecinos y vecinas que quieran escuchar a Martín, hacerle consultas o compartir un momento de intercambio. Va a ser un encuentro abierto y distendido”, indicó.

El dirigente también destacó que el discurso del candidato estará orientado a temas de actualidad nacional y provincial, con especial énfasis en el rol del Estado, la situación de los jubilados, la educación y la salud pública. Asimismo, se espera que Soria haga referencia a la implementación de la boleta única de papel, mecanismo que se utilizará por primera vez en las elecciones próximas.

“El peronismo tiene el desafío de explicar y acompañar a los vecinos en este nuevo sistema. La sociedad necesita información clara, y desde la militancia vamos a trabajar en eso”, agregó Tamburrini.

La visita de Soria forma parte de la etapa final de la campaña, con actividades que el candidato viene desarrollando en distintas localidades rionegrinas. Desde el espacio Fuerza Patria remarcaron la importancia de la presencia del dirigente en Sierra Grande, una de las zonas estratégicas en el mapa político provincial.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. El encuentro será hoy lunes a las 20 horas en la Unidad Básica de Fuerza Patria, frente a la Plaza San Martín, Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre