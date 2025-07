MARTÍN SORIA: “EN OCTUBRE TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE FRENAR EL MODELO DE DESTRUCCIÓN DE MILEI”

Sierra Grande | Martín Soria, actual diputado nacional y uno de los principales referentes del peronismo en Río Negro, oficializó su candidatura a senador nacional por el Partido Justicialista, lista “Unidad Celeste y Blanca” en un contexto político que definió como «crítico y urgente». Soria aseguró que las próximas elecciones “son una oportunidad histórica para frenar el modelo de destrucción económica y social que está llevando adelante Javier Milei con la complicidad de muchos dirigentes provinciales”.

«Venimos trabajando desde hace más de un año con todos los sectores del peronismo en Río Negro para lograr una gran unidad. Lo conseguimos. La columna vertebral del movimiento nacional y popular está de pie, con una lista que representa a toda la provincia», expresó el legislador, al tiempo que destacó que esta fuerza se alineará con Fuerza Patria, el frente que encabeza el peronismo a nivel nacional.

Martín Soria (actual diputado nacional) encabeza la lista al Senado de la Nación junto a Ana Marks (legisladora provincial, San Carlos de Bariloche). Como suplente acompaña Héctor “Tata” Leineker (intendente de General Conesa) y segundo suplente a definir, reservado para una fuerza del campo nacional y popular. En tanto, los candidatos a la Cámara de Diputados titulares son Adriana Serquis (referente de Patria Grande), Leandro Costa Brutten (concejal de Bariloche y ex candidato a vicegobernador). En los cargos suplentes acompañan Zulma Romero (ex concejal de Viedma) y el segundo lugar suplente esta pendiente de definición.

El diputado cuestionó con dureza al gobernador Alberto Weretilneck y a su partido Juntos Somos Río Negro, al acusarlos de ser «cómplices» de las políticas del presidente Milei. “Cada ley que mandó Milei al Congreso fue votada por la senadora (Mónica Silva)y el diputado (Agustín Domingo) de Weretilneck. Le aprobaron superpoderes, el ajuste a los jubilados, la destrucción de Vialidad Nacional, el tarifazo… ¿y ahora quieren disfrazarse de oposición?”, cuestionó.

Soria también apuntó contra la candidata libertaria Lorena Villaverde, a quien calificó como “una expresión local de este modelo que empobrece, excluye y gobierna para las 200.000 familias más ricas del país”.

En su análisis del escenario electoral, Soria afirmó que “esta elección se va a nacionalizar porque la gente ya entendió lo que está en juego”, y lanzó una crítica al relato oficialista: “Nos vienen vendiendo humo hace 14 años. La planta nuclear, el hidrógeno verde, el GNL… ¿y qué queda? Un caño por el que van a exportar gas y con suerte genera trabajo para 250 personas. No es la salvación de la provincia”.

Desde su banca, el legislador dijo haber sido “la única voz firme de Río Negro en defensa del pueblo” en el Congreso. “Cada sesión he estado ahí, pidiendo la palabra, diciendo lo que nadie se anima a decir. A mí no me mandan a votar a ciegas, yo defiendo a los rionegrinos”.

Sobre sus propuestas hacia el Senado, Soria prometió continuar su tarea legislativa “con la misma firmeza”, y aseguró que luchará para reconstruir el Estado nacional: “Milei vino a destruir todo. La salud pública, las universidades, el manejo del fuego, los derechos laborales, los remedios de los jubilados… lo único que está haciendo es transferir todo ese dinero al sistema financiero para enriquecer a los mismos de siempre”.

Finalmente, el candidato llamó a militar el voto con esperanza: “No alcanza con indignarse. El 26 de octubre tenemos la chance de cambiar este rumbo. El peronismo está vivo y va a dar pelea. Yo lo hago todos los días desde el Congreso, y ahora quiero hacerlo desde el Senado. Porque no nos rendimos. Porque sabemos que otra Argentina es posible”.

Cabe recordar que el próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales en las que Río Negro elegirá tres senadores titulares con sus respectivos suplentes, y dos diputados, también con sus suplentes. En esta ocasión, deberán dejar sus bancas en el Senado los actuales representantes Martín Doñate y Silvina García Larraburu del Partido Justicialista, y Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. En la Cámara de Diputados, culminan sus mandatos Aníbal Tortoriello y Agustín Domingo de JSRN.

