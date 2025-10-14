MARTÍN SORIA CRITICÓ CON DUREZA A WERETILNECK, A LOS LIBERTARIOS Y AL GOBIERNO NACIONAL DURANTE SU VISITA A SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El diputado nacional y candidato a senador por Fuerza Patria, Martín Soria, visitó la localidad de Sierra Grande en el marco de su recorrida por distintas ciudades de Río Negro, donde se refirió al escenario político a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En diálogo con Radio Libre, Soria trazó un panorama de la campaña y lanzó duras críticas contra el gobernador Alberto Weretilneck, la candidata libertaria Lorena Villaverde y el presidente Javier Milei.

“Desde Fuerza Patria, desde el peronismo, tenemos la posibilidad de hacer lo que las otras fuerzas ya no pueden hacer: tener contacto con la gente. Villaverde no puede ir a un centro de jubilados ni a una universidad; y Weretilneck, el camaleón, hace campaña diciendo que hay que defender a los rionegrinos cuando sus legisladores votaron todas las leyes de Milei que destruyen el país”, afirmó.

Soria calificó de “promesas vacías” los grandes proyectos impulsados por la provincia, como la planta de hidrógeno verde y las inversiones energéticas anunciadas para Sierra Grande. “Llevan 14 años vendiendo humo. Primero fue la planta atómica china, después el hidrógeno verde y ahora un caño que se hunde en el mar para que un barco se lleve la riqueza de nuestra tierra”, señaló.

El legislador también apuntó contra los representantes de Juntos Somos Río Negro en el Congreso, acusándolos de haber acompañado leyes “que perjudican a los jubilados y desmantelan el Estado”. “Votaron los superpoderes que permitieron cerrar Vialidad Nacional, el INTA y el INTI. Incluso votaron en contra de la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Eso no es ser dirigente político, es ser mala persona”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Soria se refirió a las acusaciones de narcotráfico que marcaron la campaña electoral y a la reciente controversia por una fotografía difundida por el gobernador. “Weretilneck actuó por nerviosismo. Si tiene pruebas, que vaya a la justicia como hago yo. Lo demás es basura de campaña”, manifestó. También reafirmó sus denuncias sobre los vínculos de dirigentes libertarios con causas penales y con el caso del narcotraficante Fred Machado.

Respecto al clima de confrontación que domina la contienda, Soria señaló: “No se trata de dardos, sino de mostrar la verdad. Mientras Milei insulta a jubilados y docentes, y convierte la crisis en un show, nosotros proponemos frenar el ajuste y defender a las familias que la están pasando mal”.

Por último, convocó a los rionegrinos a participar en los comicios: “El próximo 26 tenemos una responsabilidad histórica. Es la forma de ponerle un límite a un gobierno que gobierna para 200 millonarios y se olvida del resto de los argentinos. Veo bronca, malestar y hambre. Creo que la gente va a expresarlo en las urnas”.

Fuente: En este día | Radio Libre.