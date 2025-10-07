MARTÍN SORIA ALERTA SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LA NARCOPOLÍTICA EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | En una entrevista con Radio Libre, Martín Soria, candidato a senador nacional por la Alianza Fuerza Patria, analizó la situación política y económica de la provincia de Río Negro en el marco de la campaña electoral de cara al 26 de octubre.

Soria señaló que la provincia refleja la crisis que atraviesa Argentina, con 19 meses consecutivos de caída del consumo, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y recortes a jubilaciones y salarios docentes. “Es un país que tristemente tiene un rumbo económico que está destrozando el bolsillo de las familias argentinas”, afirmó.

El candidato destacó además la pérdida de empleo y la cantidad de pequeñas y medianas empresas que cerraron en el último año y nueve meses, superando las cifras del período de Mauricio Macri. “Esto genera preocupación en cada recorrido que hacemos por la provincia”, agregó.

Respecto a la situación política, Soria cuestionó a los candidatos vinculados a Javier Millei, señalando que algunos tienen vínculos sospechados con actividades ilícitas y el narcotráfico. “No podemos permitir que un narcotraficante ponga a diputados o senadores en el Congreso, porque estaríamos transformando la Argentina en lo que sucede en algunos países de Centroamérica”, expresó.

En relación con las inversiones en Río Negro, Soria criticó la diferencia entre los anuncios y la ejecución de obras, poniendo como ejemplo el caso de la planta de compresión de gas en Sierra Grande, que según su relato, generará menos puestos de trabajo de los prometidos.

Finalmente, Soria enfatizó que su campaña busca “ponerle un freno a este gobierno que está transformando la vida de los argentinos en un caos” y destacó que en su labor legislativa ha defendido a jubilados, estudiantes y trabajadores, siendo el único diputado que votó en contra de recortes en universidades y fondos públicos.

La fórmula de Fuerza Patria en Río Negro está conformada por Martín Soria y Ana Marks como candidatos a senadores, y Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten como candidatos a diputados.

Fuente: Radio Libre | En este día.