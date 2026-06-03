MARCHA DE ANTORCHAS POR EL 3J: CINTIA CASTILLO DESTACÓ LA NECESIDAD DE VISIBILIZAR Y REFLEXIONAR SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Sierra Grande | En el marco de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, confirmó la realización de una marcha de antorchas convocada para este miercoles 3 de junio a las 18:30, con el objetivo de generar un espacio de visibilización, reflexión y manifestación pública frente a las situaciones de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

Durante una entrevista con Radio Libre, Castillo explicó que la actividad fue organizada de manera conjunta entre el Municipio, el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua, la Secretaría de Género de UNTER y ATE. Indicó que la iniciativa surgió a partir de una articulación entre distintos sectores que comparten la preocupación por las problemáticas vinculadas a la violencia de género.

La funcionaria sostuvo que el contexto actual y los hechos recientes registrados durante el fin de semana impulsaron la decisión de llevar adelante la convocatoria. En ese sentido, afirmó que la marcha busca constituirse en un espacio de reflexión colectiva y de reclamo por mayores acciones de prevención y presencia comunitaria.

Castillo remarcó que la defensa de los derechos y la no violencia son objetivos que trascienden diferencias políticas, partidarias o gremiales. Señaló que la convocatoria permanece abierta a todas las instituciones y organizaciones que deseen sumarse, al considerar que se trata de una causa común vinculada a la protección de las personas y la prevención de nuevas situaciones de violencia.

Respecto del recorrido, informó que la concentración se realizará en la fuente ubicada en la intersección de avenida Novillo y avenida Antártida Argentina. Desde allí, la marcha avanzará por avenida Novillo hasta avenida San Martín. Al finalizar el recorrido, se desarrollarán intervenciones abiertas al público y actividades organizadas por integrantes del Instituto de Formación Docente Continua.

La secretaria explicó que el lugar y el horario fueron seleccionados con el propósito de garantizar una mayor visibilidad de la convocatoria, debido a que se trata de uno de los sectores con mayor circulación de personas durante la tarde. También señaló que el operativo contará con acompañamiento del personal de tránsito para ordenar la circulación vehicular durante el desarrollo de la movilización.

Durante la entrevista, Castillo también se refirió al rol de la Educación Sexual Integral (ESI) en las instituciones educativas. Desde su experiencia como docente del Instituto de Formación Docente Continua, expresó que la ESI constituye una herramienta de prevención y un espacio de trabajo fundamental dentro de las escuelas. Consideró que, más allá de las discusiones sobre contenidos o lineamientos educativos, los docentes tienen la responsabilidad de sostener estos espacios de formación y acompañamiento.

En ese marco, señaló que las escuelas continúan siendo ámbitos centrales para abordar problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, y sostuvo que la tarea educativa permite generar instancias de diálogo, prevención y visibilización de situaciones que requieren atención.

Asimismo, confirmó que durante la jornada del 3 de junio el Municipio mantendrá en color violeta la imagen institucional de sus plataformas digitales como forma de adhesión a la conmemoración y a las actividades previstas.

Finalmente, Castillo convocó a la comunidad a participar de la marcha y destacó la importancia de mantener presentes las discusiones vinculadas a la violencia de género y la protección de derechos, a través de acciones colectivas y espacios de participación pública.

Fuente: En este día | Radio Libre