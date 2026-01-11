Gobierno de Rio NegroLocalesMunicipales
MAPA INTERACTIVO DE OBRAS PÚBLICAS EN RÍO NEGRO PERMITE LOCALIZAR PROYECTOS EN SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS
El Gobierno provincial habilitó un recurso web que geolocaliza las obras de infraestructura licitadas, en ejecución y finalizadas, con acceso directo a través de un mapa interactivo.
El Gobierno de Río Negro consolidó durante el último año un volumen importante de obra pública provincial, con 353 proyectos en distintos estados de avance impulsados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y organismos vinculados. Esta cartera de proyectos incluye intervenciones en infraestructura de servicios, vialidad, agua potable, saneamiento, vivienda y equipamiento urbano, con planificación territorial y articulación con gobiernos municipales.
Con el objetivo de facilitar la accesibilidad a la información, la provincia dispuso un Mapa de Obras interactivo, que permite a cualquier ciudadano consultar la ubicación geográfica y el estado de avance de cada proyecto en el territorio rionegrino. El recurso reúne obras licitadas, en ejecución y concluidas, e integra datos del IPPV, Aguas Rionegrinas, Vialidad Rionegrina y otros programas estatales.
Acceso al mapa interactivo:
➡️ https://obrasyserviciospublicos.rionegro.gov.ar/programa/389/mapa-de-obras?n=NzAz
Obras registradas en el mapa para Sierra Grande
A partir de los registros oficiales y publicaciones institucionales, en el área de Sierra Grande se pueden identificar las siguientes obras incluidas en los sistemas de planificación provincial y que deben visualizarse en el mapa interactivo:
-
Ampliación de redes de gas natural para el barrio Industrial de Sierra Grande, obra licitada que responde a demandas históricas de servicios básicos en ese sector urbano.
-
Equipamiento vial y obras urbanas varias, incluidas acciones de recambio de luminarias LED, trabajos de asfalto y ampliación del cementerio municipal, financiadas con fondos provinciales.
-
Servicios en lotes urbanos y red de gas en Playas Doradas, con inversiones superiores a $321 millones que contemplan infraestructura de servicios, red de gas en el balneario y la construcción de un nuevo salón de usos múltiples para la Escuela Primaria N°60.
-
Proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable que incluye la construcción y renovación de cisternas y redes de distribución en Sierra Grande y Playas Doradas (en fase de consulta pública).
-
Contrato para llevar servicios esenciales a lotes familiares, que comprende instalación de agua, energía eléctrica y alumbrado en sectores de Sierra Grande y Playas Doradas a través del Programa RN Suelo Urbano.
Obras en Playas Doradas
Las intervenciones en el balneario complementan las vinculadas a Sierra Grande y se reflejan en el mapa provincial:
-
Extensión y ampliación de la red de gas natural para sectores residenciales y sociales de Playas Doradas, parte de la política de inclusión de servicios básicos.
-
Acceso a servicios municipales y ampliación de infraestructura urbana fundamental para la temporada turística, con obra contractuada de red de gas y equipamiento municipal.
La herramienta digital del Mapa de Obras habilita filtros por localidad, tipo de obra y estado de avance, lo que permite a los usuarios obtener datos actualizados y precisos sobre cada proyecto que se ejecuta o licita en la provincia. Esto se suma a la política de transparencia en la gestión de obra pública impulsada por el gobierno provincial como parte de su estrategia de comunicación pública.
Fuente: Gobierno de Río Negro