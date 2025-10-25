MANTENIMIENTO, ILUMINACIÓN Y NUEVAS OBRAS: RUIZ DETALLÓ LOS AVANCES URBANOS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo de Sierra Grande, Maximiliano Ruiz, brindó detalles sobre los múltiples frentes de trabajo que lleva adelante la Municipalidad en materia de infraestructura urbana y mantenimiento de servicios públicos. En diálogo con Radio Libre, Ruiz explicó que la Secretaría avanza de manera coordinada en la recuperación de calles, el recambio de luminarias, la puesta en valor de espacios públicos y la utilización del nuevo equipamiento municipal.

En relación con el mantenimiento vial, el funcionario señaló que los nuevos equipos –camiones, motoniveladora, pala cargadora y regador– están operativos en turnos de mañana y tarde, lo que permite acelerar los trabajos. “Hoy, con el nuevo parque automotor, podemos realizar reparaciones más duraderas, compactar correctamente y evitar que tengamos que repasar las mismas calles cada semana”, sostuvo Ruiz.

Detalló además que se están realizando tareas de bacheo en distintos sectores, como la calle Bahía Blanca, entre Colector y calle 4, y que se prevé una nueva intervención en la rotonda del hospital. Paralelamente, se trabaja en los pliegos de licitación para el hormigonado de 16 calles, proyecto que incluirá el recambio de cañerías de agua para evitar futuras roturas.

Respecto al plan de iluminación, Ruiz informó que se ejecutará un recambio integral de luminarias LED en las principales arterias del barrio y en la calle 110. “Ya se realizó el dictamen de las empresas adjudicatarias y en los próximos días comenzarán los primeros pagos para iniciar el reemplazo”, indicó.

En cuanto a los reclamos vecinales, el secretario mencionó que la calle Maitén, en el barrio 25 de Mayo, será completamente hormigonada desde la avenida hasta el Obrador. Mientras tanto, se prevé realizar un repaso provisorio y nivelar sectores con hundimiento para mejorar el drenaje. También se atenderán los pedidos de reparación en la calle de los Bomberos, donde se registran problemas de estancamiento de agua.

Sobre la plaza del barrio 9 de Julio, Ruiz adelantó que la obra se encuentra en su etapa final. “Faltan completar las rejas, pintar, colocar las puertas de ingreso y terminar la instalación de luminarias LED. Estamos a un 80% de avance y estimamos habilitarla la próxima semana para que los chicos puedan disfrutar del espacio con seguridad”, explicó.

El funcionario remarcó además la importancia del parque automotor recientemente adquirido, compuesto por cinco vehículos nuevos, que ya se encuentran trabajando a pleno. “Antes teníamos que alquilar maquinaria o comprar materiales. Hoy podemos realizar las tareas con recursos propios, lo que significa un ahorro y una mejora en la eficiencia”, señaló.

Ruiz también destacó la planificación integral del mantenimiento: “Estamos organizando los trabajos por barrios, con cronogramas semanales. Terminamos en el sector industrial y vamos rotando para atender todas las zonas”.

Por último, el secretario hizo un llamado a la comunidad a colaborar con el cuidado de los espacios públicos, especialmente en la plaza del barrio 9 de Julio, que aún no fue habilitada. “Pedimos paciencia y respeto por las vallas de seguridad. En pocos días los chicos van a poder ingresar con total tranquilidad”, afirmó.

Fuente: En este día | Radio Libre.