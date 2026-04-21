LUSARRETA ASUMIÓ EN TURISMO, CULTURA Y DEPORTES Y PLANTEA UNA GESTIÓN CON PARTICIPACIÓN VECINAL

Sierra Grande | El flamante secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande, Roberto Lusarreta, brindó sus primeras definiciones públicas tras asumir el cargo, en una entrevista con Radio Libre. El funcionario señaló que inició su gestión con reuniones junto a subsecretarios de las tres áreas y equipos municipales, con el objetivo de coordinar acciones y establecer lineamientos de trabajo.

Lusarreta indicó que la propuesta de gestión apunta a “darle un sentido a cada una de las áreas”, en un esquema que articule turismo, cultura y deporte con otras dependencias del municipio. En ese marco, remarcó que buscará incorporar iniciativas de vecinos y actores locales, promoviendo una dinámica de trabajo conjunto.

En relación con el turismo, el secretario planteó como eje la valorización de los recursos naturales de Sierra Grande, con especial atención en el entorno serrano. Señaló que se avanzará en el desarrollo de actividades como trekking, ciclismo, cabalgatas y propuestas vinculadas a experiencias nocturnas y observación natural. También mencionó la intención de organizar una oferta estructurada de servicios para visitantes, a partir de prestadores locales.

En el área deportiva, informó que se dio inicio a las actividades de escuelas municipales, con participación de docentes y definición de horarios. Además, anticipó la incorporación de nuevas disciplinas y la continuidad de actividades tanto en el polideportivo como en otros espacios. Destacó la realización de eventos que convocan a participantes de distintas localidades de la región.

Respecto de cultura, Lusarreta indicó que se prevé el inicio de talleres en la Casa de la Cultura y la consolidación de propuestas abiertas a la comunidad. Subrayó la necesidad de ampliar la difusión de actividades y mejorar las estrategias de comunicación para garantizar mayor alcance.

El funcionario también identificó como desafío la generación de estrategias de promoción y marketing que permitan visibilizar la agenda local, tanto para residentes como para visitantes. En ese sentido, planteó la importancia de integrar actividades deportivas, culturales y turísticas en una propuesta coordinada.

Finalmente, Lusarreta sostuvo que la gestión buscará promover la participación ciudadana en el diseño y ejecución de iniciativas, con el objetivo de consolidar una identidad local y mejorar los espacios públicos mediante acciones compartidas entre el municipio y la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre