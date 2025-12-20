LOTERÍA DE RÍO NEGRO REALIZÓ EL SORTEO DE CUPONES NO GANADORES DE NOVIEMBRE

Sierra Grande | La Lotería de Río Negro llevó adelante el Sorteo de Cupones de Juegos Automatizados sin premio, correspondiente al mes de noviembre de 2025, una propuesta que forma parte del calendario habitual del organismo y que tiene como objetivo reconocer la participación de los apostadores rionegrinos.

El sorteo incluyó premios en efectivo que fueron desde los 20.000 hasta los 900.000 pesos, distribuidos entre distintas localidades de la provincia como General Roca, Allen, Cipolletti, Luis Beltrán, Villa Regina, Choele Choel, Viedma, Cervantes y otras.

Evento en Sierra Grande

En este marco, se desarrolló un encuentro especial en Sierra Grande, con la presencia de público, clientes y referentes locales. La actividad fue encabezada por Victoria González, titular de la Agencia N.º 6 Gonzalito, y se vivió en un clima de cercanía y participación comunitaria.

En la localidad, los premios entregados oscilaron entre los 50.000 y 150.000 pesos, beneficiando a numerosos vecinos.

Homenaje y acción solidaria

El encuentro también fue un momento oportuno para recordar la figura de Carlos González, “Gonzalito”, histórico referente local, destacando su trayectoria y su vínculo con la comunidad.

Además, durante la jornada se llevó adelante una acción solidaria, ya que los alimentos recaudados fueron donados al comedor de la Villa Hiparsa, reforzando el compromiso social que acompaña este tipo de iniciativas.