LOTERÍA DE RÍO NEGRO REALIZA HOY UN GRAN SORTEO SOLIDARIO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La ciudad de Sierra Grande será escenario este jueves 18 de diciembre de una propuesta impulsada por la Lotería de Río Negro, que combina premios y solidaridad. El evento tendrá lugar a partir de las 20:30 en la Casa de la Cultura y estará abierto a toda la comunidad.

Durante la jornada se realizará el sorteo de $4.000.000, correspondiente a los cupones no ganadores del mes de noviembre, con un total de 19 premios que alcanzan a participantes de distintas localidades de la provincia. Además, se sortearán $760.000 en efectivo entre el público presente, lo que permite que cualquier persona que asista pueda participar, aun sin contar con cupones.

Como requisito de ingreso, se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero, que luego será destinado a una acción solidaria, reforzando el carácter social de la iniciativa.

Desde la Agencia Gonzalito, su titular, Victoria Gonzalez, destacó la importancia de acercar este tipo de eventos al interior provincial, promoviendo la participación comunitaria y fortaleciendo el rol social de la Lotería de Río Negro, que destina sus recursos a obras de acción social en todo el territorio rionegrino.

El encuentro cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y se presenta como una oportunidad para que vecinos y vecinas de Sierra Grande participen de una propuesta recreativa, con premios y compromiso solidario.