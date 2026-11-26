Sierra Grande | El Club de Rugby Los Jabalíes de Sierra Grande conmemoró el 25 de noviembre sus 40 años de trayectoria. La institución fue fundada en 1986, durante el período de auge minero de la localidad, y desde entonces atravesó distintas etapas sociales y económicas, manteniendo su actividad deportiva y comunitaria.

En el marco del aniversario, el presidente del club, Mario Sayueque, se refirió a la historia de la entidad y a su relación con el desarrollo de Sierra Grande. La institución señaló que, a lo largo de estas cuatro décadas, el trabajo de jugadores, entrenadores, dirigentes, veteranos, familias y colaboradores permitió sostener el proyecto deportivo.

Desde el club indicaron que actualmente se encuentran trabajando en una nueva etapa, con el objetivo de fortalecer sus actividades y ampliar la participación de las nuevas generaciones. En ese contexto, remarcaron la importancia del rugby como espacio de formación y encuentro para la comunidad.

Uno de los principales temas pendientes es la regularización definitiva de las tierras que ocupa la institución. Según expresaron desde la comisión directiva, avanzar en ese proceso resulta necesario para garantizar la continuidad de las actividades y proyectar el crecimiento del club a futuro.

A 40 años de su fundación, Los Jabalíes reafirmaron su vínculo con Sierra Grande y el compromiso de continuar con el desarrollo deportivo y social de la institución, con el reconocimiento a quienes formaron parte de su historia.