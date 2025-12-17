LOS DISC JOCKEYS DE AYER, LA MÚSICA DE SIEMPRE Y UNA NOCHE RETRO EN PLAYAS DORADAS

Daniel Pacheco, disc jockey con más de cuatro décadas de trayectoria, compartió su mirada sobre la evolución de la actividad de los DJ, desde los tiempos del vinilo y las bandejas giradiscos hasta las actuales controladoras digitales. En ese repaso, recordó que en sus comienzos el trabajo consistía en “pasar música”, combinando discos, cassettes y luego compactos, en un oficio marcado por la técnica manual y la selección musical.

Pacheco integra un grupo de DJ de extensa experiencia que continúan en actividad y que, según explicó, mantienen la forma de trabajo aprendida en los primeros años, adaptada a las nuevas tecnologías. En ese camino comparte propuestas con Javier Beco, oriundo de San Antonio y residente en Viedma; José Luis “Josito” Otero; Claudio Flores y Nelson Aburto, entre otros, con quienes volvió a reunirse para realizar eventos y encuentros musicales.

El sábado pasado, el grupo llevó adelante una propuesta abierta en Playas Doradas, en el Paseo Gastronómico de la villa balnearia. La actividad se desarrolló con música, iluminación y animación, sin costo de entrada y en un espacio al aire libre, con el acompañamiento del público y de los puestos gastronómicos del lugar.

La iniciativa forma parte de una serie de presentaciones que vienen realizando en distintas localidades, con un repertorio que recorre las décadas del 70, 80, 90 y 2000, incluyendo música disco, pop, rock nacional e internacional, y adaptándose a las demandas del público actual.

Según señaló Pacheco, el objetivo del grupo es seguir generando espacios para compartir música, reencontrarse con colegas y ofrecer propuestas accesibles, tanto en Playas Doradas —lugar que considera su espacio de pertenencia— como en otras ciudades de la región, con la intención de continuar sumando fechas y convocatorias abiertas.

Por redacción de Pido la Palabra.