LOS COMICIOS INICIARON CON NORMALIDAD EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La jornada electoral comenzó este domingo con normalidad en Sierra Grande, donde los electores empezaron a emitir su sufragio desde las 8 h. La jueza de paz Carola Suárez confirmó que todas las escuelas habilitadas abrieron sus puertas puntualmente, salvo un leve retraso en un establecimiento. En este marco, son 7190 ciudadanos habilitados para votar.

“Se inició todo muy bien. Solo se nos atrasó una escuela porque un presidente llegó a las 8, pero el resto iniciaron todas en tiempo y forma”, informó Suárez al inicio de la votación.

En esta elección se estrena en la localidad la modalidad de Boleta Única de Papel (BUP), que de acuerdo con las primeras observaciones se está utilizando sin contratiempos por parte de los electores.

Desde la Escuela Primaria N.º 62, el fiscal José Luis Burgos indicó que:

“Buena afluencia de votantes. La entienden, totalmente sin complicaciones. Ningún problema. En menos de una hora votó el 6 por ciento del padrón en mi mesa”, precisó desde la mesa 277.

Por su parte, en la Escuela N.º 60 la Delegada Electoral, Magalí Rietman señaló que:

“La gente entra y no ve a los de la mesa sentados afuera de las aulas y empiezan a mirar raro. Pero hasta ahora no hemos tenido consultas por la manera”, explicó.

Escuelas habilitadas y contenido electoral

Según información previa al comicio, en Sierra Grande están habilitadas las escuelas 60, 62, 251 y 39. (Pido la Palabra)

En esta elección de medio término para la provincia de Río Negro, se renovarán tres bancas en el Senado nacional y dos en la Cámara de Diputados de la Nación. (Pido la Palabra)

Oportunamente, la jueza Suárez explicó que el nuevo sistema reemplaza el tradicional sobre con múltiples boletas partidarias:

“Ya no vamos a encontrar el típico cuarto oscuro. Las aulas estarán compartidas y dentro de ellas habrá un box o biombo donde el votante podrá marcar su elección con la lapicera que le entrega el presidente de mesa”. (Pido la Palabra)

Asimismo, aclaró que todas las versiones del DNI están habilitadas para votar —libreta cívica, de enrolamiento, DNI verde, celeste o tarjeta— siempre que sea la última actualización. (Pido la Palabra)

Participación y observaciones al inicio

La concurrencia a primeras horas —al menos en los lugares citados— es positiva y se adapta al nuevo formato. Rietman advirtió un pequeño desconcierto visual por la disposición de las mesas, pero sin que esto haya generado consultas hasta el momento.

Los comicios en Sierra Grande, por ahora, avanzan con normalidad, buena concurrencia y aceptación generalizada del nuevo sistema de votación, según el balance inicial de las autoridades y fiscales locales.