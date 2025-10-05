LORENA VILLAVERDE RECORRIÓ SIERRA GRANDE EN EL MARCO DE SU CAMPAÑA A SENADORA

Sierra Grande | La candidata a senadora nacional por la alianza Libertad Avanza, Lorena Villaverde, recorrió este sábado, la localidad de Sierra Grande en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Durante la jornada, la dirigente visitó la terminal del oleoducto VMOS en Punta Colorada y dialogó con vecinos y comerciantes sobre la situación económica y productiva de la región.

Villaverde señaló en dialogo con Radio Libre, que la provincia de Río Negro se encuentra en un momento estratégico dentro de la matriz energética del país, destacando el impacto de las políticas implementadas por el gobierno nacional en el desarrollo local y la generación de empleo. “Río Negro dejó de ser una provincia relegada y abandonada durante tantos años, y más aún estos últimos 20 años, gracias a nuestro presidente Javier Milei”, sostuvo la candidata, enfatizando la importancia de inversiones como las vinculadas a YPF y la minería local.

La dirigente también apuntó críticas directas al gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, cuestionando su gestión en materia de infraestructura y administración provincial. Villaverde afirmó que los reclamos actuales del gobernador al gobierno nacional sobre coparticipación y mantenimiento de rutas son tardíos, y sostuvo que durante su período como senador “no vimos que reclamara por estas necesidades ni que promoviera cambios productivos para la provincia”.

En paralelo, la candidata defendió la gestión de Libertad Avanza, desestimando acusaciones de corrupción contra la alianza y sus candidatos. Según Villaverde, las críticas de sectores opositores buscan confundir y equiparar a su espacio político con hechos de corrupción del pasado. “El manual de procedimiento del kirchnerismo siempre ha sido denunciar falsamente o generar confusión; nosotros no somos así”, remarcó.

Durante su visita, Villaverde destacó el impacto positivo de las inversiones nacionales en Sierra Grande, incluyendo más de 450 puestos de trabajo directos y proyectos de desarrollo energético y minero. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de consolidar políticas de libertad económica, estabilidad fiscal y reformas laborales y tributarias como base para la prosperidad futura de la provincia y del país.

La recorrida de Villaverde se enmarca en la campaña electoral que la pone a competir entre 7 opciones y los candidatos buscan reforzar sus propuestas y dialogar directamente con la comunidad local, enfatizando la diferencia entre la gestión provincial y las políticas implementadas desde el gobierno nacional.

Fuente: Radio Libre | En este día.