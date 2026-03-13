LLEGÓ UNA NUEVA AUTOBOMBA AL CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande incorporó una nueva autobomba a su parque automotor, luego de completar un proceso administrativo y financiero que se extendió durante los últimos dos años.

El jefe del cuartel, Javier Quilodrán, confirmó en declaraciones a Radio Libre que la unidad ya se encuentra en la localidad y comenzará a integrarse al servicio operativo una vez finalizados los trámites administrativos y el seguro correspondiente. Destacó además, la tarea realizada junto a la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Ana Casatti.

“Después de tantos días se pudo concretar la llegada de este nuevo autobomba para empezar a trabajar con nuestros cuarteles, con toda nuestra comunidad y con toda nuestra jurisdicción”, señaló.

La unidad se incorporará al cuartel de Sierra Grande y formará parte de la flota existente. Según explicó Quilodrán, actualmente el parque automotor está integrado por el autobomba móvil 19, el autobomba móvil 20, el nuevo móvil 21, la unidad de abastecimiento móvil 5, la unidad de ataque rápido móvil 11 y la unidad de rescate móvil 10.

De acuerdo con lo informado, la adquisición fue posible tras regularizar la situación administrativa de la institución y cumplir con los requisitos exigidos para acceder a subsidios nacionales destinados a los cuerpos de bomberos voluntarios.

“Hubo que salir de una deuda que teníamos con el Ministerio de Seguridad a través de los subsidios nacionales y ponernos al día con toda la documentación para poder ingresar a la nómina de los subsidios bajo la Ley 25.754”, explicó Quilodrán.

El jefe del cuartel indicó que, una vez completada la regularización, la institución pudo recibir el subsidio correspondiente y destinar esos fondos a la compra del vehículo.

La inversión fue de aproximadamente 40 mil dólares, equivalente a un monto estimado entre 50 y 52 millones de pesos. Quilodrán precisó que la unidad fue abonada en su totalidad al momento de la compra y que solo restan los trámites para completar la documentación y el título de propiedad.

El vehículo tiene una capacidad de 4.750 litros de agua, cuenta con bomba de alta capacidad y equipamiento operativo. Además, fue adquirido con mangueras de diferentes medidas y otros elementos que fueron incluidos en la operación.

“El autobomba tiene una capacidad de 4.750 litros de agua y una bomba que permite una operación eficiente en las intervenciones”, detalló.

La unidad también incluye escaleras y espacio para el traslado del personal durante las salidas operativas. Según indicó Quilodrán, el vehículo cuenta con 130 mil kilómetros de uso y se encuentra en condiciones operativas.

El jefe del cuartel destacó además la colaboración del cuartel de bomberos de Trelew, donde se realizó la compra, que facilitó la operación e incorporó equipamiento adicional.

Durante la llegada del vehículo también participaron integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Río Colorado, quienes acompañaron la recepción y realizaron una donación de equipamiento para la institución.

Quilodrán señaló que, pese a la incorporación del nuevo móvil, el cuartel continuará trabajando en la adquisición de equipamiento operativo y de protección personal para el cuerpo activo.

“Debemos seguir incorporando equipamiento de protección personal y equipos de respiración autónoma para reforzar el trabajo de los bomberos”, indicó.

Finalmente, recordó que la institución continúa dependiendo del aporte de socios y vecinos de Sierra Grande y Playas Doradas para sostener su funcionamiento y avanzar en nuevas inversiones.

Fuente: En este día | Radio Libre