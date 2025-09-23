LLEGÓ A RÍO NEGRO EL PRIMER EMBARQUE DE ACERO PARA EL OLEODUCTO VMOS

Sierra Grande | El puerto de San Antonio Oeste fue escenario este lunes del inicio de la descarga del primer embarque de acero para el oleoducto VMOS, una de las obras de infraestructura más relevantes en desarrollo en el país.

Osvaldo Mendoza, secretario general del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), destacó el impacto de la operación y la importancia estratégica de la obra. “Hoy empezó la descarga del barco proveniente de China con 7.800 toneladas de acero para lo que son los tanques de este proyecto. Una jornada bastante larga porque ya operan tres turnos diarios, con un turno de seis horas que implica unas 60 personas por turno para la descarga de los materiales. Mañana sigue la jornada y estiman que va a estar terminando ya por el viernes”, señaló en diálogo con Radio Libre.

El dirigente sindical celebró el avance y remarcó que la provincia debe sostener un papel clave en el desarrollo energético nacional. “Es fundamental que Río Negro defienda su rol estratégico en este proyecto”, subrayó.

De acuerdo con información del gobierno provincial, el buque, de 175 metros de eslora, llegó desde China con cerca de 8.000 toneladas de acero que se descargarán en un operativo previsto para cinco días. En total, más de 60 trabajadores participan por turno en una operación que refuerza el perfil logístico y productivo de la región.

