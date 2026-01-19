LLEGARON NUEVOS JUEGOS Y EQUIPAMIENTO PARA PLAZAS Y ESPACIOS RECREATIVOS DE SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande recibió una nueva entrega de juegos y equipamiento destinados a plazas y espacios recreativos de la ciudad y de Playas Doradas. Así lo confirmó la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, en declaraciones al programa En este día de Radio Libre.

Según explicó la funcionaria, la entrega completa contempla equipamiento para todas las plazas de Sierra Grande y de Playas Doradas, incluyendo estaciones saludables y juegos adaptados. El material recibido será distribuido en distintos barrios, de acuerdo con un relevamiento previo de los espacios recreativos existentes.

Castillo indicó que la inversión incluye juegos con condiciones de accesibilidad, como hamacas, calesitas, juegos de memoria y dispositivos sonoros, con el objetivo de garantizar espacios inclusivos. Además, se incorporarán tres estaciones saludables: una destinada a Playas Doradas y las restantes a distintos sectores de Sierra Grande, que se sumarán a las ya existentes.

En relación con el cronograma de trabajo, la secretaria de Gobierno detalló que las tareas se desarrollarán por etapas. El inicio está previsto en los barrios Villa HiPaRSA, donde ya se venían realizando intervenciones, para luego avanzar hacia otros sectores. Entre los espacios incluidos se encuentran las plazas de los barrios 25 de Mayo, Industrial, La Loma y distintos puntos de la Villa, además de la plaza central, el playón deportivo y el loteo social de Playas Doradas.

Respecto a la plaza San Martín, Castillo señaló que el recambio de juegos estará acompañado por una renovación integral de la instalación eléctrica y de las luminarias, debido al estado actual de la infraestructura. Esta intervención se realizará de manera coordinada con las obras civiles necesarias.

La funcionaria aclaró que no todas las plazas contarán con el mismo tipo de juegos, ya que se instalarán diferentes modelos y diseños según cada espacio, aunque todos forman parte de un mismo plan de renovación urbana.

Por su parte, la intendenta Roxana Fernández expresó, a través de un video institucional, que la llegada del equipamiento permitirá renovar plazas y espacios recreativos, incorporando tanto juegos adaptados como estaciones saludables, destinados a personas de distintas edades.

Finalmente, Castillo precisó que la inversión total ronda los 200 millones de pesos y fue posible gracias a los fondos provenientes del proyecto VMOS. Detalló que se presentaron seis proyectos para Sierra Grande, todos orientados a la mejora y fortalecimiento de los espacios verdes, incluyendo tanto el equipamiento como las obras civiles necesarias para su instalación.

Fuente: En este día | Radio Libre