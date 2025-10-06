LLEGARON NUEVAS MAQUINARIAS MUNICIPALES Y AVANZA LA AGENDA DEL ANIVERSARIO DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió en diálogo con Radio Libre a los avances en materia de infraestructura municipal y a la agenda de actividades vinculadas al aniversario de la ciudad. En primer lugar, destacó la llegada de tres de las cinco maquinarias adquiridas mediante los fondos del Bono VMOS, una inversión que —según indicó— marca un hecho inédito en la historia del municipio.

“La verdad que fue una alegría enorme. Llegaron tres de los cinco vehículos que compramos: una motoniveladora, una pala y un camión volcador. En los próximos días arribarán el camión recolector y el regador”, expresó Fernández.

La jefa comunal explicó que las unidades serán presentadas oficialmente en los próximos días y que comenzarán a prestar servicio en cuanto se completen las formalidades administrativas.

“Son equipos muy necesarios para el mantenimiento de las calles. Tener maquinaria propia nos permitirá planificar mejor, atender emergencias y evitar la contratación externa, que muchas veces depende de la disponibilidad o de los recursos”, agregó.

Fernández subrayó además que no existen antecedentes de una compra simultánea de vehículos cero kilómetro de esta magnitud para el municipio. “Estamos muy felices de haber podido cumplir con este compromiso y hacerlo en un tiempo récord”, aseguró.

Control y transparencia del Bono VMOS

La intendenta también se refirió a la reciente conformación de la Comisión de Control y Seguimiento del 5% del Bono VMOS, impulsada por el Concejo Deliberante.

“Nunca tuve inconvenientes con los controles. Me parece importante aclarar que la rendición de fondos ya cuenta con un doble control: primero, por parte de la comisión provincial que aprueba los proyectos y luego por el Tribunal de Control municipal. Esta nueva comisión viene a sumar transparencia”, sostuvo.

Obras y licitaciones en marcha

Fernández adelantó que este martes se realizará la apertura de sobres de tres licitaciones importantes:

La construcción del SUM de la Escuela N° 60 y de la ESRN N° 39, financiada con fondos provinciales del Bono VMOS.

Las obras de infraestructura para los terrenos de UnTER, que beneficiarán a docentes locales con la dotación de servicios esenciales como agua, energía y alumbrado.

Una nueva obra de red de gas para Playas Doradas, que abastecerá a la delegación de Turismo, la comisaría y el centro de salud.

Asimismo, se abrirán los sobres correspondientes a la licitación de luminarias públicas, financiada con el 5% del Bono VMOS, por una inversión superior a los 160 millones de pesos.

“Estamos avanzando rápido, con procesos administrativos transparentes y equipos de trabajo municipales que han demostrado gran profesionalismo”, resaltó la intendenta, quien destacó el esfuerzo del personal de Hacienda y Obras Públicas en la gestión de las licitaciones.

Agenda del aniversario

En el marco del aniversario de Sierra Grande, Fernández adelantó que la celebración se llevará a cabo el 19 de octubre, con un cronograma de actividades culturales y comunitarias que será dado a conocer en los próximos días.

“Estamos ultimando detalles y preparando sorpresas en distintos espacios recreativos y plazas. Queremos que la comunidad disfrute de una celebración especial”, anticipó.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.