LIDIA BRIONE PIDE SOLIDARIDAD PARA COSTEAR CIRUGÍA URGENTE DE SU COMPAÑERO

Sierra Grande | En las últimas horas, Lidia Brione —docente de la Escuela 360 de Playas Doradas— realizó un llamado urgente a la comunidad para acompañar a su compañero de vida, Luis Rojas, profesor del Centro de Educación Técnica Nº 12, quien fue diagnosticado con desprendimiento de retina y necesita costear una cirugía de urgencia para evitar la pérdida de visión.

Según relató Brione, Rojas comenzó con una molestia en uno de sus ojos que rápidamente derivó en una fuerte disminución de visión. Ante la falta de atención oftalmológica local, la pareja viajó de urgencia a Puerto Madryn, donde lograron un sobreturno y recibieron el diagnóstico definitivo: “desprendimiento de retina con necesidad de cirugía urgente”.

Una intervención costosa y fuera de cobertura

Los honorarios médicos ascienden a 4.500.000 pesos, más gastos impositivos que elevan el total a alrededor de 5 millones de pesos, además de un millón de pesos adicional en estudios previos. Frente a esta situación, la pareja solicita colaboración para afrontar la intervención, que deberá realizarse en la provincia de Chubut.

Cómo colaborar

Para quienes deseen brindar ayuda económica, Brione informó que se habilitó un alias sencillo: Topumo —apellido de los abuelos paternos de Luis Rojas—. Además, docentes de la Escuela 360 están organizando una rifa solidaria y difundirán un flyer en redes sociales con toda la información para aportar.

“Mucho, poco, todo suma. Cada colaboración es bienvenida”, expresó Brione con profunda emotividad, agradeciendo el apoyo que ya comenzó a recibir la familia.