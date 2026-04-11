LICITACIÓN PARA MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió al anuncio del gobernador de Río Negro sobre el avance del proceso licitatorio para la obra de mejora del sistema de agua potable en la ciudad, cuya apertura de sobres está prevista para el 15 de mayo de 2026.

En declaraciones a Radio Libre, la jefa comunal celebró la confirmación de la fecha y puso en valor la iniciativa, al señalar que se trata de una intervención necesaria para responder a las demandas actuales y futuras del servicio. Fernández enfatizó la importancia de la obra en el marco del crecimiento proyectado para la localidad y remarcó que permitirá dar soluciones estructurales en el sistema de distribución.

El proyecto contempla el recambio de cañerías, la ampliación de redes y mejoras en el sistema general, con el objetivo de optimizar el abastecimiento y reducir pérdidas. Según lo informado, la inversión prevista asciende a $4.433.450.106,95 y forma parte del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno de Río Negro.

Fernández sostuvo que la obra responde a problemáticas identificadas en distintos sectores de la ciudad, donde se registran pérdidas y limitaciones en el caudal. Indicó además que la ejecución implicará una intervención integral que incluirá zonas con menor cobertura y áreas con necesidad de refuerzo en la provisión.

La intendenta también señaló que el proceso licitatorio se encuentra en marcha y que, tras la apertura de sobres, continuará la etapa de evaluación técnica y administrativa de las ofertas, conforme a los procedimientos establecidos.

De acuerdo a lo difundido oficialmente, la obra se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de infraestructura para acompañar el desarrollo local, vinculado a iniciativas productivas y energéticas previstas en la región.

Fuente: En este día | Radio Libre | Gobierno de Rio Negro