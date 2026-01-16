LICITACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTO: LA INTENDENTA RESPONDIÓ A LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN EL CONCEJO

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, brindó declaraciones a Radio Libre en relación al proceso de la Licitación Pública N.º 009/25, destinada a la pavimentación de 16 calles de la localidad, luego de que la concejal Liliana Gauna realizara observaciones públicas sobre el procedimiento y confirmara que acudió a la Justicia para solicitar una investigación. El proceso marca un paso fundamental para el inicio de una obra considerada estratégica para la ciudad.

Fernández aclaró que, al momento de la entrevista, el dictamen final de la comisión evaluadora aún no había sido elevado al Ejecutivo municipal, instancia necesaria para avanzar con la adjudicación formal de la obra. En ese sentido, indicó que el procedimiento se encuentra en su etapa final de evaluación y que no existe una decisión definida hasta tanto se complete ese paso administrativo.

La intendenta explicó que los procesos licitatorios se desarrollan conforme a normas y leyes vigentes, y que no admiten decisiones discrecionales. Detalló que, tras la apertura de sobres —realizada de manera pública y transmitida en vivo—, se inició la evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas por cuatro empresas oferentes.

La comisión evaluadora está integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, organismo encargado del control de los actos de gobierno municipal. Según explicó Fernández, este esquema busca garantizar objetividad y control institucional en cada etapa del proceso.

En relación con las observaciones sobre una presunta deuda impositiva de una de las empresas, la intendenta señaló que todas las firmas presentaron la documentación requerida al momento del cierre administrativo, incluido el certificado de libre deuda. Aclaró que este documento no constituye un requisito excluyente, aunque sí obligatorio, y que al momento de la adjudicación y la firma del contrato la empresa que resulte seleccionada deberá actualizar su situación fiscal ante el municipio.

Fernández remarcó que la comisión cuenta con toda la documentación presentada por las empresas y que su función es evaluar las ofertas de manera objetiva, priorizando el cuidado de los recursos municipales. Indicó además que el municipio no defiende intereses empresariales, sino la correcta ejecución de la obra y el uso responsable de fondos públicos.

Asimismo, explicó que una vez emitido el dictamen, la decisión se comunica a todas las empresas participantes, que tienen derecho a solicitar vista de las propuestas y a presentar impugnaciones si lo consideran pertinente. Este procedimiento, señaló, está previsto por la normativa y se aplica en todas las licitaciones públicas.

La obra de pavimentación se financiará con fondos provenientes del 5 % del Bono VMOS, cuyo destino específico es la ejecución de obras, la adquisición de equipamiento y la atención de necesidades esenciales para Sierra Grande.

Finalmente, la intendenta sostuvo que la decisión de la concejal Gauna de recurrir a la Justicia es de carácter personal y ajena al Ejecutivo municipal, y reiteró que el proceso debe respetar los plazos y mecanismos legales. Subrayó que el objetivo central es determinar la oferta más conveniente desde el punto de vista técnico y económico para una obra financiada con recursos municipales y destinada al beneficio de la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre