LEVANTAN LA PRISIÓN PREVENTIVA AL ACUSADO DE INCENDIAR DOS CAMIONETAS EN SIERRA GRANDE

Durante la jornada del jueves se llevó a cabo una audiencia judicial en la que se resolvió atenuar las medidas cautelares impuestas al acusado de haber incendiado dos camionetas en la localidad de Sierra Grande. Hasta el momento, el imputado se encontraba alojado en el Penal N.º 1 de la ciudad de Viedma.

Pedido de la defensa y fundamentos

La audiencia fue solicitada por la defensa técnica, encabezada por el abogado Agustín Gutiérrez, quien sostuvo que, a partir de las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal, el riesgo de entorpecimiento de la investigación se había visto significativamente reducido. En ese marco, consideró que estaban dadas las condiciones para dejar sin efecto la prisión preventiva y avanzar hacia una modalidad de prisión domiciliaria.

Gutiérrez confirmó que la defensa propuso que la medida sea cumplida en la localidad de Ingeniero Jacobacci, específicamente en el domicilio de los abuelos paternos del imputado, entendiendo que se trata de un entorno adecuado para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

Acompañamiento del Ministerio Público Fiscal

El fiscal jefe Juan Pedro Peralta acompañó el planteo de la defensa y solicitó que la prisión domiciliaria sea complementada con el uso de una tobillera electrónica. Además, requirió la prohibición de utilización de redes sociales y la restricción de contacto con las presuntas víctimas y los testigos vinculados a la causa.

Verificación del domicilio y resolución judicial

Previo a dictar resolución, se produjo un momento de confusión durante la audiencia cuando el juez de Garantías Favio Corvalán solicitó al fiscal Peralta la verificación del domicilio propuesto en Ingeniero Jacobacci y la identificación de sus residentes. El fiscal explicó que este tipo de diligencias suele ser requerido a la Oficina Judicial y que, antes de la audiencia, se había consultado sobre la posibilidad de realizar dicha verificación, obteniendo una respuesta afirmativa.

No obstante, el magistrado insistió en que el Ministerio Público Fiscal confirme la información. Tras un cuarto intermedio, Peralta informó que, mediante gestiones administrativas de la Oficina Judicial y con intervención de la Comisaría N.º 14 de Ingeniero Jacobacci, se corroboraron los datos aportados por la defensa.

Con esa información, el juez Corvalán hizo lugar al pedido y resolvió el reemplazo de la prisión preventiva por la detención domiciliaria en la localidad de la Línea Sur. La medida estará vigente hasta el 12 de enero de 2026, bajo las condiciones establecidas durante la audiencia.