LEONARDO «LONI» OTERO SE RETIRÓ TRAS 15 AÑOS DE SERVICIO EN BOMBEROS VOLUNTARIOS

Sierra Grande | El viernes se llevó a cabo un encuentro organizado por la Asociación Bomberos Voluntarios Sierra Grande para reconocer la trayectoria del auxiliar Leonardo Otero, conocido como “Loni”, quien cumplió 15 años de servicio en la institución y accedió a su retiro conforme a la normativa vigente.

Durante la jornada, integrantes del cuartel compartieron una cena en la que se destacó el recorrido de Otero como bombero auxiliar, función que implica la prestación de servicios de apoyo a las tareas operativas del cuerpo activo.

Según se informó, Otero inició su vínculo con la institución en 2009, cuando fue convocado para colaborar con el corte de cabello del personal. Días después, se formalizó su incorporación como auxiliar, rol que desempeñó de manera continua hasta la actualidad.

El retiro es posible al cumplir los 50 años de edad y 15 años de servicios, condición que le permite acceder a los beneficios establecidos para el personal auxiliar. No obstante, Otero indicó que continuará acercándose al cuartel para colaborar con distintas actividades.

La institución dio a conocer la noticia de manera oficial, lo que generó expresiones de reconocimiento por parte de sus integrantes y de la comunidad vinculada al cuartel.

Fuente: En este día | Radio Libre