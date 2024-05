LEGISLADORES DE CC ARI CAMBIEMOS CON AGENDA EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Los legisladores Fernando Frugoni y Javier Acevedo visitaron la localidad serrana en el marco de las actividades previstas desde el bloque de la CC ARI Cambiemos y planificadas para el reconocimiento y contacto con el territorio.

En este marco y en dialogo con este medio, realizaron un repaso de los meses de gestión y la presentación de proyectos de ley vinculados a servicios elementales que presta el Estado provincial como la salud y la necesidad de declarar la emergencia sanitaria o la seguridad y la tarea realizada junto a víctimas de violencia y comisarios de la provincia.

La agenda en la localidad serrana contempló la visita a instituciones como el Concejo Municipal en donde manifestaron su apoyo a la concejal Nadia Arbaizar y el encuentro con referentes partidarios.

“Somos una oposición dialoguista, creemos que tenemos que ser una oposición responsable”, señaló el presidente del bloque CC ARI Cambiemos, Javier Acevedo quien dijo además que “tratamos de aportar al gobierno ideas de solución y no de destrucción”.

Funcionarios al día

Por otra parte, dio a conocer el proyecto presentado por los legisladores del Bloque CC ARI Cambiemos quienes proponen autorizar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a retener de los haberes de los funcionarios, los montos adeudados por impuestos como automotor, inmobiliario e ingresos brutos.

La propuesta apunta a los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensora del Pueblo. Las retenciones no podrán superar el 30% de los haberes del funcionario.

Remarcó que el fin es “que los funcionarios tienen que tener todos los impuestos al día y que se cree un registro de funcionarios en toda la provincia y si no pagan que se les saque no más del 30 por ciento y que no se puedan aplicar moratorias”. Además consideró que no tendría que haber oposición ya que es una idea mejorada planteada en gestiones anteriores por legisladores que hoy son parte del oficialismo y aseguró que el acompañamiento es “una cuestión coherente, moral y ética”.

Hidrógeno verde

Por su parte y en otro orden de cosas, consultado Fernando Frugoni sobre las advertencias que viene realizando en relación a la radicación de la planta de Hidrogeno verde en la región, explicó que nota que frente a la realidad que enfrenta la planta de Hidogeno dependía de la media sanción del capítulo de la Ley Bases que crea el Registro de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Recordó que el compromiso fue anunciado en plena campaña y formó parte del discurso de asunción del gobernador Alberto Weretilneck.

En relación al RIGI, señaló que “la empresa Fortescue se encuadra en ese beneficio, que ya reclamaba al gobierno anterior a través de la sanción de una ley. Frente a toda esta realidad, veo cierta quietud. No quiero que el gobierno se duerma y reactive el dialogo con la empresa para que se ratifique la radicación de la planta acá en Sierra Grande”.

Frente a las acciones que viene llevando a cabo la empresa en Chubut, Frugoni advierte que “no se la vayan a llevar, yo tengo la expectativa que la planta se va a hacer en Sierra Grande si la empresa avanza con la intención de hacer la inversión”.

Advirtió que en la Legislatura de Rio Negro, hasta ahora solo hay presentaciones realizadas desde el bloque, pero no hay ingresos relacionados con la radicación del emprendimiento y confió en el accionar del Gobierno para garantizar la radicación del proyecto en la zona rionegrina.

Fuente: Radio Libre – En este día.