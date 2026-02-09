LEGISLADORES DE ARI-CAMBIEMOS PROPONEN MODIFICAR EL VENCIMIENTO DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Sierra Grande | Los legisladores del bloque CCARI-Cambiemos, Fernando Frugoni y Javier Acevedo, presentaron en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone modificar la fecha de vencimiento de las facturas de servicios públicos domiciliarios. La iniciativa alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas, agua, cloacas e internet que se prestan en la provincia.

El proyecto establece que las empresas prestatarias deberán fijar el vencimiento de sus facturas con posterioridad al día 10 de cada mes. La norma consta de dos artículos y asigna a los entes reguladores correspondientes y a la Dirección de Comercio Interior la tarea de supervisar su cumplimiento y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Al fundamentar la iniciativa, el legislador Fernando Frugoni señaló que “este proyecto apunta directamente a ser justos con quienes cobran un salario, sea del sector público o privado, que suelen pagar los servicios públicos ya vencidos porque algunas empresas fijan el límite de pago en los primeros tres o cuatro días del mes y el trabajador suele cobrar a partir del cinco”.

Frugoni explicó que, si bien los intereses por pago fuera de término pueden ser bajos en términos individuales, “si se suma sólo por la cantidad de empleados públicos que sufren esta penalización porque dependen de un cronograma de pagos, las cifras que se recaudan son millonarias”.

Como ejemplo, mencionó el caso de la empresa distribuidora de energía Edersa, cuyas facturas registraron vencimientos en fechas previas al cobro de salarios. “Este mes su factura tuvo fecha de vencimiento el 4 de febrero y los trabajadores públicos y una gran mayoría del sector privado cobraron a partir del día 5; en marzo vencerá el 2”, indicó.

En los fundamentos del proyecto también se menciona el impacto de los servicios públicos en la economía familiar, señalando que representan entre el 11 % y el 14 % del ingreso mensual, según estimaciones de consultoras especializadas. Además, se hace referencia a la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que los salarios deben abonarse dentro de los primeros días hábiles del mes, plazos que en la práctica suelen extenderse.

Frugoni sostuvo que esta situación “genera un perjuicio importante” para los usuarios, ya que muchos vencimientos se fijan antes del cobro de los salarios, lo que deriva en recargos por mora. También indicó que el propio Estado provincial abona los salarios entre los días 6 y 9 de cada mes, lo que dificulta el pago en término de las facturas.

Finalmente, el legislador expresó que, ante la falta de intervención de los entes reguladores, esperan que el proyecto permita corregir esta situación mediante una ley provincial.

Prensa legislador Fernando Frugoni