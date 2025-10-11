LEGISLADORAS RIONEGRINAS PRESENTAN PROGRAMA PROVINCIAL DE RECUPERACIÓN ONCOESTÉTICA

Legisladoras de distintos espacios políticos de la provincia de Río Negro presentaron un proyecto de ley que propone la creación de un Programa de Recuperación Oncoestética destinado a pacientes en tratamiento oncológico. La iniciativa es impulsada por Lorena Matzen (UCR), junto a Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), Maricel Cevoli (JSRN), Marcela González Abdala (JSRN), Gabriela Picotti (PRO Unión Republicana) y Roberta Scavo (CC ARI – Cambiemos).

El proyecto busca garantizar el acceso gratuito y equitativo a tratamientos estéticos reparadores, incluyendo micropigmentación, reconstrucción mamaria y prótesis capilares, entre otros, con el objetivo de acompañar la recuperación física, emocional y social de los pacientes.

“El cáncer no sólo impacta en la salud física, también afecta profundamente la autoestima y la integración social de quienes lo transitan. Además, los tratamientos contra la enfermedad suelen ser muy agresivos para el cuerpo. Este programa busca acompañar a las personas en esa recuperación integral”, expresó Lorena Matzen durante su diálogo con Radio Libre.

La iniciativa establece que el Ministerio de Salud deberá incorporar estos tratamientos en hospitales cabecera y priorizar el acceso de pacientes en situación de vulnerabilidad económica. Según Matzen, “esta propuesta surgió del trabajo en conjunto con grupos de mujeres que han atravesado la enfermedad y brindan contención a pacientes en tratamiento. Programas como este ya funcionan en Neuquén, Buenos Aires, Tucumán, Corrientes y Chaco, y han dado resultados positivos en el bienestar físico y emocional de las pacientes”.

Con este proyecto, las legisladoras ratifican su compromiso con la salud pública y políticas centradas en las personas, reconociendo que la recuperación estética es parte integral del proceso de recuperación de quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

Fuente: Prensa Lorena Matzen | UCR Rio Negro