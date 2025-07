Lecturas de Domingo: «ABRIGAR LAS INFANCIAS»

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) como Secretaria de Estado fue creada en el año 2017. Conversamos con la Subsecretaria de Medidas de Protección Excepcional Aylén Ramírez y con Coordinadora Provincial del Programa Familias Rionegrinas Solidarias y de la línea 102, Georgina Fimpel, para conocer detalles del trabajo que se realiza con miras a fortalecer los vínculos familiares y asegurar un entorno seguro para niñas, niños y adolescentes en Río Negro.

¿Cuál es la labor que se realiza en la Subsecretaría de Medidas de Protección Excepcional?

Ramírez: – Nosotros nos encargamos básicamente de la toma de medidas. ¿Qué quiere decir? Cuando nos encontramos con una situación donde se están vulnerando los derechos del niño, niñas y adolescentes, interviene SENAF a través de una orden judicial. Hay veces que se hace de manera previa y hay veces que se hace de manera posterior, es decir, SENAF toma intervención a raíz de una denuncia de la policía, de educación o de salud. Contamos con un Centro de Primera Infancia con sede en la localidad de Viedma, que es la parte preventiva. Nosotros tratamos justamente de trabajar con los niños allí y con sus familias de forma de tratar de prevenir la adopción de una medida.

Nuestra intención es trabajar en la prevención, en evitar que los niños, niñas y adolescentes lleguen a las instituciones. Es ese el compromiso tanto de las autoridades de SENAF como los delegados, operadores y equipos técnicos.

Una parte importante del sistema lo constituyen las Familias Solidarias y es por ello que tomamos la iniciativa de convocar familias rionegrinas que tengan la intención de recibir transitoriamente a aquellos menores que han sido separados de su familia. Nos encontramos con un banco de muy pequeño, constituido por pocas familias, así que el trabajo que estamos haciendo ahora es recorrer la provincia convocando familias. Creemos en la necesidad de revalorizar el trabajo de las Familias Solidarias. Debemos resaltar que en las familias solidarias hay vocación, hay compromiso y amor.

Hablamos de las medidas que se adoptan tras tomar conocimiento de una situación de vulneración de derechos. Pero existen otras instancias previas de trabajo con los grupos familiares.

Ramírez: –Dentro de la estructura de SENAF se organiza funciones alrededor de la protección integral y medidas de protección excepcional. Las medidas de protección integral se encuentran a cargo del Subsecretario Sebastián Sánchez. Los equipos de Fortalecimiento Familiar trabajan en territorio con las familias para abordar problemáticas, procurar mejoras en determinadas cuestiones puntuales y tratar de evitar la adopción de una medida excepcional, es decir la separación del menor. Se ponen a disposición los recursos del Estado, la capacidad que tienen los operadores y los equipos técnicos para evitar la toma de la medida.

Es importante destacar la responsabilidad y el compromiso que le ponen los equipos técnicos a las situaciones, que tienen muchas, entre 15 y 20 situaciones cada equipo técnico, se ha reducido el número de niños, niñas y adolescentes en las instituciones.

Desde la SENAF se están promoviendo diversas acciones de divulgación de la temática ¿Cuáles son los objetivos que persiguen dichas acciones?

Ramírez: – Una Familia Solidaria no es simplemente una familia que recibe. un niño de manera temporal y ya. Es necesario preparar a esa familia para que sepa con lo que se va a encontrar y prepararla también para la etapa posterior. Hay que trabajar para evitar la sensación de abandono que pueden percibir los menores y lo que les sucede a las familias una vez que concluye el acogimiento, porque si bien saben que es de manera temporal, uno genera un vínculo. Desde la coordinación de Familias Rionegrinas Solidarias, el equipo está tratando de llegar a todos los lugares de las delegaciones, de los municipios, para capacitar a la gente, para saber qué representa ser una familia solidaria, para informar sobre los plazos. Asimismo, tratamos de recibir las demandas las inquietudes, porque nosotros podemos pensar en muchísimas cosas para capacitarlos, pero la realidad es que los que “ponen el cuerpo” son ellas, las familias. Estamos convencidos que en ocasiones resulta necesario hacer una pausa y escuchar, tomar nota de las necesidades que nos plantean. Más allá de la difusión en medios de comunicación o en las redes sociales, estamos haciendo un trabajo continuo en el territorio, con presencia en los barrios.

¿Qué representa a nivel personal asumir la responsabilidad de trabajar como Subsecretaria en un área tan sensible como esta?

Ramírez: – Aceptar la convocatoria de la Secretaria Silbana Cullumilla, verdaderamente representó un antes y un después en mi vida. Sería difícil cumplir las funciones sin el acompañamiento de mi familia. Nosotros estamos disponibles las 24 horas del día porque esa es la indicación que tenemos. Contamos con el apoyo tanto del Ministro de Desarrollo Humano, como de la Secretaria pero sin el acompañamiento de todo el equipo de la Subsecretaria tampoco sería posible. Asumo esta responsabilidad de forma muy personal, cuando llego a mi casa no me resulta fácil dejar atrás lo que afrontamos diariamente, las situaciones que abordamos frente a la vulneración de derechos de menores.

¿Qué podemos de destacar de la labor de la Línea 102?

Fimpel: – La Línea 102 es una línea gratuita y confidencial que funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Pueden comunicarse directamente niñas, niños y adolescentes como familiares y otras personas adultas referentes (docentes, vecinos y vecinas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, etc.) y cualquier otra persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos de un niño, una niña o adolescente.

Los operadores que atienden la llamada, técnicos en niños, adolescentes y familia, psicopedagogos, forman un equipo capacitado para contener, sostener y acompañar. Actualmente los operadores se están capacitando con la Asociación de Sordos de Viedma, a través de la presidenta de la asociación, para atender por videollamada a la comunidad sorda. Esto da cuenta de la voluntad de procurar mayor accesibilidad.

¿Qué pasos debe seguir quien desee formar parte del programa Familias Rionegrinas Solidarias?

Fimpel: – En la página web del Ministerio de Desarrollo Humano hay un formulario disponible para aquellas familias que tengan intención de ser evaluadas para formar parte del programa.

Entre los requisitos se encuentran el de la edad, ser mayor de 25 años, no estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) y no contar con antecedentes penales. Hay que tener ganas de brindar amor, de dar contención, se pasa por un proceso de selección con un equipo técnico, una evaluación socioambiental y psicológica.

Para nosotros es muy importante contar con un banco de familias, ese grupo es muy dinámico y se va renovando constantemente. Necesitamos que ese Banco sea amplio, porque si está la familia disponible y se toma una medida excepcional, ese niño o niña o adolescente va con una de esas familias. Considero que familia es la posibilidad que cada uno construye, si te sentís familia para acoger, podés formar parte del programa, me gusta decir que el hogar que se construye, tal vez no estás en pareja, tal vez estás sola o solo, o un matrimonio de muchos años con o sin hijos. Formar parte de esta experiencia es cambar la vida de alguien, porque le cambiaste la vida, porque no hay otra manera de decirlo. Creo que todas las personas que pasamos por la vida de alguien en algo la cambiamos.

¿Qué representa para Ud. asumir el compromiso de estar al frente de estas dos Coordinaciones?

Fimpel:- Para mí es un honor. En el marco de una visita a una niña internada en un Hospital tuvimos oportunidad de dialogar con uno de los médicos tratantes y al despedirnos nos dijo “honren los cargos que tienen”, y creo que de eso se trata. Personalmente siento un gran orgullo y también me genera una sensación de mucha autoexigencia. Una siempre piensa que lo puede hacer mejor. Es un trabajo que por momento se torna bastante duro, pero la verdad es que prefiero toda la vida estar haciéndolo que no haberlo intentado nunca.

La SENAF cumple un rol fundamental en el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Río Negro. Es menester poder trabajar en la prevención de situaciones de violencia contra los menores en todo el territorio. Y en este tema, como en tantos otros, resulta importante el compromiso de la sociedad. La solidaridad de muchas familias puede cambiar la vida de una niña, niño o adolescente que ha padecido vulneración de derechos. Abrir la puerta de un hogar es abrir la posibilidad de transitar una realidad diferente. Abrigar a una niña, niño o adolescente es enseñar que hay otras formas de crecer. Es enseñar a los adultos del mañana que la violencia nunca puede ser una opción. Recibir transitoriamente a un menor en nuestros hogares es construir un mejor presente y ser el puente hacia un futuro repleto de sueños.