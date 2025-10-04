LECTURA, CAFÉ Y COMUNIDAD: LUNA DEL SUR IMPULSA UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La cafetería Luna del Sur, emprendimiento impulsado por Paola Sotomayor y Gladys Antonio, continúa consolidándose como un punto de encuentro en Sierra Grande que trasciende lo gastronómico. Su propuesta combina sabores, arte, lectura y bienestar, generando un espacio donde la comunidad puede compartir experiencias, emociones y proyectos.

En diálogo con Radio Libre, Paola Sotomayor recordó que Luna del Sur nació hace nueve años en San Antonio Este y llegó a Sierra Grande hace seis meses. “Este lugar fue pensado para que llegara la mujer. Los cafés eran espacios tradicionalmente masculinos, y nosotras quisimos revertir eso: crear un sitio de encuentro, contención y empoderamiento”, explicó la emprendedora, quien decidió regresar a su ciudad natal para continuar el proyecto.

Su socia, Gladys Antonio, destacó la apertura del café a nuevas propuestas culturales y sociales: “Siempre decimos que Luna del Sur está abierta a ideas que promuevan el bienestar y la reflexión. En el marco del Mes de la Mujer, quisimos sumar esta propuesta de lectura y sanación para seguir acompañando a la comunidad”.

La propuesta “Redescubriendo nuestro poder”, coordinada por Laila Naldi, es un grupo de lectura vivencial inspirado en el texto Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. El primer encuentro se realizará el viernes 11 de octubre a las 14:30, con una duración aproximada de dos horas. “Buscamos reconectarnos con esa mujer salvaje que habita en cada una, redescubrir nuestro poder interior y recuperar la sensibilidad que a veces la cultura nos hace olvidar”, expresó Naldi.

El espacio invita a la lectura como punto de partida para la introspección. “Vivencial porque partimos de lo leído para reflexionar sobre lo vivido. Es una forma de poner en palabras nuestras emociones, de sentir y reconectar”, añadió la facilitadora. La actividad incluirá ejercicios de meditación y escritura para el autoconocimiento, y tiene un costo de $10.000 que incluye una infusión o bebida a elección.

Además del ciclo de lectura, Luna del Sur continúa ofreciendo una carta orientada a la alimentación saludable, con nuevas variedades de panes de centeno saborizados con remolacha, zapallo y espinaca. “Estamos apostando a productos naturales, frescos y de elaboración local”, detallaron, al tiempo que remarcaron el compromiso del emprendimiento con las productoras y artesanas de la zona.

El café también brinda espacio a emprendedoras locales que exponen y comercializan sus productos.

En los próximos días, Luna del Sur se trasladará a su nuevo local en calle 102 N.º 271, a metros de la estación de servicio Puma, con inauguración prevista para el 1 de noviembre. El nuevo espacio mantendrá la estética cálida que caracteriza al emprendimiento, e incorporará más opciones saludables y artísticas.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.