LAS CASAS DE JUSTICIA REGISTRARON MÁS DE 4.900 CONSULTAS EN 2025 EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | Durante 2025, las Casas de Justicia del Poder Judicial de Río Negro registraron un total de 4.925 consultas en toda la provincia, de acuerdo con el relevamiento anual del Centro de Planificación Estratégica. La cifra representa un promedio superior a 13 intervenciones por día y consolida a estos dispositivos como un canal de acceso a justicia en el territorio.

El crecimiento de la demanda se produjo en paralelo a la expansión del servicio. En octubre del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia inauguró una nueva sede en General Conesa, lo que amplió la cobertura territorial. Actualmente, el sistema cuenta con seis Casas de Justicia ubicadas en Sierra Grande, Río Colorado, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Catriel y Conesa.

Estos espacios funcionan en localidades alejadas de las cabeceras judiciales y permiten canalizar consultas sin necesidad de traslados. El servicio ofrece orientación, acompañamiento y resolución de conflictos a través de un modelo de “múltiples puertas”, que analiza cada situación y la deriva por la vía correspondiente.

Según explicaron en declaraciones desde el ámbito judicial, el funcionamiento del sistema permite abordar cada caso de manera integral, priorizando instancias de resolución dentro de las propias Casas de Justicia. Entre las herramientas utilizadas se encuentran la mediación, la conciliación y la negociación, mecanismos que habilitan acuerdos entre las partes involucradas.

Cuando la intervención requiere la participación de otros organismos, los equipos realizan derivaciones hacia una red de instituciones públicas y organizaciones sociales de cada localidad. Este esquema busca dar continuidad a las gestiones iniciadas y ampliar las respuestas disponibles.

En cuanto a la distribución territorial, la Primera Circunscripción —que abarca Sierra Grande y General Conesa— concentró 2.400 intervenciones. La Tercera Circunscripción, con sedes en El Bolsón e Ingeniero Jacobacci, registró 1.341 consultas. En la Cuarta Circunscripción, correspondiente a Catriel, se contabilizaron 1.028 intervenciones, mientras que la Segunda Circunscripción, con sede en Río Colorado, alcanzó 156.

En todas las regiones, los temas vinculados al ámbito familiar representaron la mayor parte de las consultas. También se relevaron casos relacionados con reclamos, cuestiones penales y otras problemáticas sociales.

De acuerdo con el mapa de acceso a justicia elaborado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia de la Corte Suprema, el Poder Judicial de Río Negro se ubica en el primer lugar en cuanto a disponibilidad de servicios. El informe incluye, entre otros dispositivos, mediación, conciliación, Casas de Justicia, oficinas multipuertas, atención a víctimas y servicios itinerantes.

El mismo relevamiento señala que algunos de estos mecanismos, como las Casas de Justicia y la conciliación, tienen menor nivel de implementación en el país y están presentes en seis provincias o menos, entre ellas Río Negro.

Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro