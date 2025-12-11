LAS CARRERAS DEL IFDC SIERRA GRANDE ABREN SUS INSCRIPCIONES 2026

Sierra Grande | El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande abrió oficialmente las inscripciones para el ciclo 2026 y reafirma su misión: ser un espacio de encuentro entre quienes desean iniciar una carrera docente y una institución preparada para acompañar cada trayectoria.
Las docentes Luz Quesada y Natalia González visitaron Radio Libre para explicar en detalle la propuesta educativa y remarcar el valor social de formarse como docente en un contexto donde la demanda profesional es creciente.
Una oferta sólida y de alta demanda
El IFDC ofrece dos profesorados de validez nacional:
-
Profesorado de Educación Inicial
-
Profesorado de Educación Primaria
Ambas carreras tienen una duración estimada de cuatro años, aunque —según explicaron— “la trayectoria es individual y cada estudiante avanza a su propio ritmo”. Desde la institución destacan el acompañamiento constante a cada cursante, una característica que define la identidad del IFDC.
“Somos una gran comunidad educativa”
Durante la entrevista, Luz Quesada subrayó el rol humano y pedagógico de la institución:
“Acompañamos trayectorias laborales, familiares y personales. Somos una gran familia, una verdadera comunidad educativa.”
Por su parte, Natalia González destacó el compromiso que implica asumir la profesión docente:
“Tenemos una gran responsabilidad ética, humana y política. Ser docente es un compromiso profundo… pero se puede. Yo pude siendo mamá y trabajadora; lo logramos en comunidad.”
Ambas remarcaron que estudiantes de todas las edades encuentran su lugar en el IFDC, incluso quienes superan los 25 años y no finalizaron el secundario, gracias a la normativa que permite su ingreso bajo condiciones específicas.
Inscripciones 2026: cómo y dónde realizarlas
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 18 de diciembre, y volverán a abrirse brevemente antes del módulo introductorio 2026.
Modalidades de inscripción:
-
Presencial: de 16 a 22 h en la Secretaría Académica (Escuela 60).
-
Online: a través de los formularios disponibles en las redes oficiales del IFDC.
Documentación requerida:
-
Certificado de estudios secundarios completos o constancia de título en trámite
-
Fotocopia de DNI
-
Fotocopia del acta de nacimiento
-
Constancia de CUIL
-
Fotos carnet
-
Carpeta colgante
Una invitación abierta a quienes desean formarse como docentes
“Los esperamos, siempre”, afirmaron Quesada y González, convencidas de que la docencia continúa siendo una oportunidad laboral y social de enorme valor para Sierra Grande.
El IFDC se posiciona así como una alternativa sólida para quienes buscan una profesión con salida laboral, compromiso social y un futuro prometedor.
Fuente: En este día | Radio Libre