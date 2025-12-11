LAS CARRERAS DEL IFDC SIERRA GRANDE ABREN SUS INSCRIPCIONES 2026

Sierra Grande | El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande abrió oficialmente las inscripciones para el ciclo 2026 y reafirma su misión: ser un espacio de encuentro entre quienes desean iniciar una carrera docente y una institución preparada para acompañar cada trayectoria.

Las docentes Luz Quesada y Natalia González visitaron Radio Libre para explicar en detalle la propuesta educativa y remarcar el valor social de formarse como docente en un contexto donde la demanda profesional es creciente.

Una oferta sólida y de alta demanda

El IFDC ofrece dos profesorados de validez nacional:

Profesorado de Educación Inicial

Profesorado de Educación Primaria

Ambas carreras tienen una duración estimada de cuatro años, aunque —según explicaron— “la trayectoria es individual y cada estudiante avanza a su propio ritmo”. Desde la institución destacan el acompañamiento constante a cada cursante, una característica que define la identidad del IFDC.

“Somos una gran comunidad educativa”

Durante la entrevista, Luz Quesada subrayó el rol humano y pedagógico de la institución:

“Acompañamos trayectorias laborales, familiares y personales. Somos una gran familia, una verdadera comunidad educativa.”

Por su parte, Natalia González destacó el compromiso que implica asumir la profesión docente:

“Tenemos una gran responsabilidad ética, humana y política. Ser docente es un compromiso profundo… pero se puede. Yo pude siendo mamá y trabajadora; lo logramos en comunidad.”

Ambas remarcaron que estudiantes de todas las edades encuentran su lugar en el IFDC, incluso quienes superan los 25 años y no finalizaron el secundario, gracias a la normativa que permite su ingreso bajo condiciones específicas.

Inscripciones 2026: cómo y dónde realizarlas

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 18 de diciembre, y volverán a abrirse brevemente antes del módulo introductorio 2026.

Modalidades de inscripción:

Presencial: de 16 a 22 h en la Secretaría Académica (Escuela 60).

Online: a través de los formularios disponibles en las redes oficiales del IFDC.

Documentación requerida:

Certificado de estudios secundarios completos o constancia de título en trámite

Fotocopia de DNI

Fotocopia del acta de nacimiento

Constancia de CUIL

Fotos carnet

Carpeta colgante

Una invitación abierta a quienes desean formarse como docentes

“Los esperamos, siempre”, afirmaron Quesada y González, convencidas de que la docencia continúa siendo una oportunidad laboral y social de enorme valor para Sierra Grande.

El IFDC se posiciona así como una alternativa sólida para quienes buscan una profesión con salida laboral, compromiso social y un futuro prometedor.

Fuente: En este día | Radio Libre