LAGUNA DE AGUA FRENTE AL HOSPITAL DR. OSVALDO PABLO BIANCHI

Sierra Grande | La presencia de una acumulación permanente de agua en la zona de la arboleda ubicada frente al Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi, en inmediaciones de la ESRN N° 39, motiva consultas y reclamos de vecinos que transitan habitualmente por el lugar para acceder al hospital, a establecimientos educativos y al polideportivo municipal.

El origen de la situación respondería a dos factores principales. Por un lado, el aumento del nivel de las napas subterráneas bajo el edificio hospitalario, lo que provoca el ingreso de agua en la sala de máquinas. Ante esta situación, el hospital realiza tareas de desagote, y el excedente es derivado hacia la zona de la arboleda, al no existir un sistema alternativo de recuperación o reutilización.

Por otro lado, se detectaría un problema adicional vinculado a pérdidas en las cañerías de abastecimiento de agua del nosocomio, aunque no fue confirmado y solo es una estimación. Esta situación generaría un consumo elevado que no se condice con las reservas disponibles y contribuiría a incrementar el volumen de agua acumulada en el sector, fenómeno que se repite en distintas oportunidades.

La acumulación constante de agua afecta de manera directa a la arboleda del lugar, compuesta por árboles de gran tamaño y antigüedad, cuyas bases y raíces permanecen anegadas de forma permanente. Esta condición podría comprometer su estabilidad estructural y representar un riesgo para quienes circulan por la zona.

Asimismo, las altas temperaturas registradas en los últimos días favorecen la descomposición del agua estancada, generando olores intensos y la proliferación de mosquitos. Esta situación se da en un área muy transitada, lo que incrementa las molestias para vecinos y transeúntes.

La acumulación no responde a lluvias recientes, ya que se trata de una postal recurrente, sino que está directamente vinculada al comportamiento de las napas y a los sistemas internos del hospital. En este contexto, surge la necesidad de evaluar soluciones integrales que incluyan un destino alternativo para el agua de desagote, un diagnóstico del estado de la arboleda y acciones orientadas a reducir el impacto sanitario y ambiental del agua estancada.