LA VIRGEN DEL SOCAVÓN CUMPLIÓ 49 AÑOS DE CELEBRACIÓN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande / La celebración de la Virgen del Socavón en Sierra Grande alcanzó este año sus 49 años de realización ininterrumpida en la localidad. La festividad es organizada por la comunidad boliviana residente y convoca también a vecinos argentinos que se han incorporado a la tradición.

La Virgen del Socavón, patrona de los mineros, tiene su origen en el Carnaval de Oruro, en Bolivia. La devoción fue trasladada a la Patagonia por trabajadores bolivianos que se desempeñaron en la mina de hierro Hipasam. La primera imagen fue traída a Sierra Grande por el Sr. Paulino Hurtado, dando inicio a una celebración que se mantiene vigente desde entonces.

Las actividades comenzaron con la novena en el salón parroquial y continuaron con la procesión, la misa central y el cambio de vestimenta de la imagen. Posteriormente se realizó la procesión alrededor de la plaza y se desarrollaron las danzas tradicionales frente a la iglesia.

La jornada contó con una importante concurrencia de público. en cumplimiento de promesas y expresiones de agradecimiento Gloria Fernández y Luis Fernández realizaron bailes típicos, también se sumaron el Ballet Somos Danza, que presentó coreografías en honor a la Virgen.

La celebración concluyó con una cena comunitaria, en la que se realizó el cambio de pasantes, quedando como Pasantes mayores Omar Fernandez, Richard Fernández, Charli Fernández, Gustavo Fernández, Yolanda Fernández y Anabel Martínez, quienes asumirán la organización y coordinación de las actividades religiosas y culturales correspondientes al próximo año.

A casi cinco décadas de su inicio en Sierra Grande, la festividad de la Virgen del Socavón continúa formando parte del calendario religioso y cultural de la localidad, vinculada a su historia minera y a la identidad de la comunidad boliviana residente.

Por: Belen Baleija