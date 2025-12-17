LA UOCRA ZONA ATLÁNTICA PREPARA UN CIERRE DE AÑO HISTÓRICO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Zona Atlántica, avanza en los preparativos para lo que será un multitudinario festejo de fin de año en la localidad de Sierra Grande. Así lo confirmó su secretario general, Damián Miller, en declaraciones realizadas a Radio Libre, donde destacó el carácter “especial e histórico” de este cierre de 2025 para los trabajadores de la construcción.

El encuentro se realizará el domingo 21 de diciembre, tras un cambio de fecha pensado para garantizar la mayor participación posible, y tendrá como epicentro a Sierra Grande, una localidad emblemática en el actual proceso de desarrollo energético que atraviesa la provincia, particularmente en la zona de Punta Colorada. Según explicó Miller, la decisión de trasladar allí el festejo responde tanto a una “cuenta pendiente” con la comunidad como al crecimiento sostenido de la actividad laboral en la región.

La convocatoria abarca a delegaciones de Sierra Grande, San Antonio Este, General Conesa, Viedma, Río Colorado y a los trabajadores vinculados al proyecto VMOS. La organización prevé el traslado de los asistentes en micros y estima una concurrencia superior a los mil trabajadores, lo que representa un importante desafío logístico para el gremio. “No somos del rubro gastronómico, pero sí sabemos del compromiso de los compañeros, que van a colaborar para que sea una jornada de encuentro y celebración”, señaló el dirigente.

Entre las actividades previstas se destaca un almuerzo y el sorteo de un automóvil cero kilómetro, ya adquirido por el sindicato, como broche de oro de una jornada pensada para reconocer el esfuerzo colectivo. Además, Miller confirmó que se cursaron invitaciones a autoridades municipales y provinciales, y que existe la posibilidad de contar con la presencia de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA a nivel nacional, aunque su asistencia dependerá de la agenda y la disponibilidad de vuelos en una etapa compleja del año.

En cuanto al balance de 2025, el secretario general fue categórico al calificarlo como positivo, especialmente en comparación con años anteriores. Destacó la generación de empleo, la formación de trabajadores y la posibilidad de primer empleo para muchos vecinos de Sierra Grande y la región atlántica. “Terminamos el año con trabajo, con aprendizaje y con expectativas de crecimiento. Eso es fundamental para nuestras familias y para el futuro de la provincia”, remarcó.

El conflicto laboral con la empresa South Mining, originado por el atraso en el pago de salarios y la incertidumbre sobre la continuidad contractual, puso en alerta al gremio, que intervino mediante negociaciones con la Secretaría de Trabajo, YPF y las partes involucradas para garantizar el cobro de haberes, la continuidad laboral y la prioridad de los trabajadores en caso de un eventual recambio de la empresa contratista.

Finalmente, Miller aseguró que el sindicato mantiene un diálogo permanente para resguardar los derechos laborales y anticipó que las previsiones para 2026 son alentadoras, con la posible llegada de nuevas empresas y la incorporación de cientos de trabajadores en los próximos proyectos energéticos.

Fuente: En este día | Radio Libre.