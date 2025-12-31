LA UOCRA DESTACÓ EL IMPACTO DEL EMPLEO EN SIERRA GRANDE Y PROYECTA UN 2026 CON MÁS TRABAJO

Sierra Grande | Al finalizar el 2025, el titular de la UOCRA en Sierra Grande, Jorge Pazos, trazó un balance del año que calificó como “diferente” para el sector de la construcción local, principalmente por la reactivación del empleo a partir de proyectos productivos vinculados al desarrollo energético.

En declaraciones radiales, Pazos recordó que el panorama previo era complejo, marcado por la finalización de la obra pública y la falta de perspectivas claras para los trabajadores del rubro. En ese contexto, destacó que la llegada de nuevos proyectos permitió revertir parcialmente esa situación. “Hoy tenemos entre 400 y 450 compañeros trabajando en blanco, la mayoría de Sierra Grande, y eso cambió el escenario del sector”, señaló.

El dirigente gremial remarcó que, si bien la cifra resulta significativa para la localidad, aún existe un grupo de trabajadores que permanece a la espera de ser incorporado. En ese sentido, explicó que la bolsa de trabajo del gremio continúa activa y que hay expectativas de que, durante 2026, nuevas empresas se sumen a las obras en marcha, lo que permitiría ampliar la cantidad de puestos laborales y priorizar la mano de obra local.

Pazos también se refirió a una situación puntual que generó incertidumbre en las últimas semanas, vinculada a una empresa que se retira de una de las etapas de obra. Indicó que se alcanzó un acuerdo para garantizar el pago de salarios hasta que otra firma retome las tareas, aunque reconoció que este tipo de transiciones genera preocupación, especialmente en un contexto de fin de año.

Respecto a las proyecciones para el próximo año, evitó precisar números concretos sobre la cantidad de nuevos trabajadores que podrían incorporarse, al considerar que hacerlo sería apresurado. No obstante, sostuvo que las señales son alentadoras y que la expectativa es que el 2026 permita absorber, de manera progresiva, a buena parte de los trabajadores que hoy se encuentran en espera.

En el plano personal e institucional, Pazos evaluó el año como intenso, atravesado por múltiples responsabilidades, desde el seguimiento de las grandes obras hasta la atención de otros emprendimientos vinculados a la construcción. Destacó el acompañamiento del sindicato a nivel regional y valoró el trabajo en equipo que permitió sostener la actividad gremial.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, expresando el deseo de que el próximo año sea “mucho mejor”, con más empleo y oportunidades para los vecinos de Sierra Grande. “Vamos a seguir acompañando y trabajando para que cada compañero tenga la posibilidad de acceder a un trabajo digno”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de consolidar los avances logrados durante 2025 como base para el desarrollo futuro de la comunidad.