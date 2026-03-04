LA UNTER LOCAL DEFINIÓ NUEVO MANDATO EN ASAMBLEA

Sierra Grande | La seccional Sierra Grande de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) informó los niveles de adhesión a las medidas de fuerza realizadas en el inicio del ciclo lectivo 2026 y dio a conocer el mandato definido en asamblea.

En declaraciones a Radio Libre, el secretario general local, José Luis Burgos, precisó que durante la primera jornada de paro el acatamiento en Sierra Grande alcanzó el 70%. En tanto, en la segunda jornada, al cierre del turno mañana, la adhesión fue del 37,5%.

La medida se desarrolló en el marco de un paro de 48 horas convocado por UNTER, que coincidió con la convocatoria realizada por el gremio de base. Burgos indicó que ambas convocatorias se unificaron en la primera jornada.

En relación con los datos difundidos por el Gobierno provincial, que informó un 53% de presentismo durante el primer día, el dirigente señaló que el Ministerio de Educación comunicó la aplicación de descuentos para quienes adhirieron a la medida los días 2 y 3 de marzo, mediante resolución oficial.

Burgos sostuvo que desde el sindicato continúan defendiendo el derecho a huelga y señaló que el sector docente no percibió bono ni incrementos salariales recientes otorgados a otros trabajadores estatales de la provincia. Indicó además que la última asamblea de la seccional había considerado insuficiente la propuesta salarial, aunque reconoció la necesidad de una recomposición tras varios meses sin aumentos.

En cuanto a la continuidad del conflicto, informó que se convocó a un congreso provincial para analizar los pasos a seguir y que cada seccional debía definir su mandato.

Resoluciones de la asamblea en Sierra Grande

La asamblea realizada el martes por la tarde en Sierra Grande resolvió:

Adherir al paro del 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el 9 de marzo, de manera no coincidente con las medidas del plan de lucha.

No convocar a paro en el contexto de la paritaria hasta la próxima convocatoria.

Solicitar de manera urgente un llamado a nueva paritaria dentro del mes de marzo, específicamente en la semana del 9 al 13.

En caso de no concretarse la convocatoria, impulsar acciones políticas a través de quienes cuentan con licencias gremiales.

Exigir la devolución de los descuentos aplicados por los días de paro.

Solicitar la revisión del funcionamiento de IPROSS y sus prestaciones.

Reclamar la derogación de las auditorías médicas privadas.

Pedir el 80% de ubicación para Sierra Grande.

Avanzar en el trabajo de la comisión de viviendas, en particular respecto del loteo de la seccional local.

Asimismo, la asamblea definió solicitar al congreso provincial sesionar en nombre de Pascual Mosca.

En el apartado de repudios, se incluyó el cierre de salas de nivel inicial y de escuelas hogares en parajes rurales, la sanción de la Ley de Reforma Laboral y la baja de la edad de imputabilidad, y expresiones del presidente Javier Milei durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo.

De esta manera, la seccional local fijó su posición para el próximo congreso provincial, donde se definirá la continuidad o no de nuevas medidas de fuerza.

Fuente: En este día | Radio Libre