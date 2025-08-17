LA QUINTA FIESTA DE LAS SIERRAS DEL SUR YA COMIENZA A LATIR EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de las Sierras del Sur, que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre en el escenario Juan Galarza, al pie de los cerros. Será la quinta vez que la danza y la música popular se unan en un evento que se consolida como uno de los hitos culturales de la región y que, además, marca el inicio de la temporada de verano 2025-2026.

Oscar Aguilar, presidente de la Asociación Civil Somos Danza, destacó el esfuerzo colectivo que se está llevando adelante:

«Comenzamos a trabajar con mucha anticipación para poder garantizar un espectáculo de calidad. Nos reunimos con la municipalidad para coordinar la logística, desde seguridad y tránsito hasta el montaje de globas y el plan alternativo en caso de lluvia. Queremos que todo esté organizado para que el público disfrute al máximo.»

La grilla artística ya cuenta con confirmaciones de ballets de distintas provincias como Chubut, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, además de la presencia de grupos locales. Sin embargo, la comisión organizadora busca dar un salto más y sumar figuras nacionales.

En ese sentido, Aguilar remarcó la necesidad de apoyo externo:

«Estamos en conversaciones para poder traer artistas de renombre, pero para eso necesitamos sponsors. Si logramos el acompañamiento de empresas y auspiciantes, podremos dar un salto de calidad que la fiesta merece.»

Por su parte, Lucas Antipán, profesor del Ballet Somos Danza, resaltó el papel protagónico de la compañía en esta celebración:

«Somos más de 100 bailarines, desde infantiles hasta el ballet mayor. Este año trabajamos en la creación del himno de la fiesta y en cuadros coreográficos especialmente pensados para la ocasión. El entusiasmo de los nuevos integrantes y el compromiso de las familias nos dan la fuerza para seguir creciendo.»

La Fiesta de las Sierras del Sur combina música, danza y la calidez del paisaje serrano. El público podrá disfrutar de atardeceres únicos y noches de folclore en un espacio que ya se volvió punto de encuentro cultural para toda la región.