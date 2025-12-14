LA POLICÍA SUMÓ 107 NUEVOS AGENTES FORMADOS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El evento estuvo encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y contó con la presencia de la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Daniel Bertazzo; además de otras autoridades provinciales y legisladores.

Los nuevos egresados integran la 185ª promoción de la escuela y se incorporan formalmente a la fuerza provincial con el objetivo de desempeñar funciones en distintas unidades operativas del territorio rionegrino.

Durante la ceremonia, los funcionarios presentes subrayaron la responsabilidad que conlleva portar el uniforme policial y destacaron el papel de las familias en el acompañamiento de los agentes a lo largo de su formación.

El jefe de la Policía de Río Negro abordó la importancia del paso dado por los egresados, remarcando el compromiso con la ciudadanía y el respeto por los derechos de las personas.

Fuente: Gobierno de Rio Negro