LocalesSeguridad

LA POLICÍA SUMÓ 107 NUEVOS AGENTES FORMADOS EN SIERRA GRANDE

En Sierra Grande se realizó el acto de egreso de 107 agentes de la Policía de Río Negro que completaron su proceso de formación en la Escuela de Suboficiales y Agentes “Sargento 1° Domingo Salinas”.

Redacción 4 horas ago
0 13 Less than a minute
Los flamantes agentes forman parte de la 185° promoción de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Sargento 1° Domingo Salinas”.
Los flamantes agentes forman parte de la 185° promoción de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Sargento 1° Domingo Salinas”.

Sierra Grande | El evento estuvo encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y contó con la presencia de la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Daniel Bertazzo; además de otras autoridades provinciales y legisladores.

Los nuevos egresados integran la 185ª promoción de la escuela y se incorporan formalmente a la fuerza provincial con el objetivo de desempeñar funciones en distintas unidades operativas del territorio rionegrino.

Durante la ceremonia, los funcionarios presentes subrayaron la responsabilidad que conlleva portar el uniforme policial y destacaron el papel de las familias en el acompañamiento de los agentes a lo largo de su formación.

El jefe de la Policía de Río Negro abordó la importancia del paso dado por los egresados, remarcando el compromiso con la ciudadanía y el respeto por los derechos de las personas.

Fuente: Gobierno de Rio Negro

Tags

Redacción

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Close