LA POLICÍA INVESTIGA LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE UN VECINO SUFRIÓ HERIDAS DENTRO DE SU DOMICILIO.

Sierra Grande | La Policía de Río Negro investiga un confuso episodio ocurrido el sábado por la noche en la localidad de Sierra Grande, donde un hombre de 71 años fue hallado con heridas dentro de su vivienda, ubicada en calle 3 N° 20, detrás de la Escuela de Policía.

Según informó el comisario Claudio Chazarreta, desde la Comisaría N° 13, en diálogo con Radio Libre, el hecho fue alertado por vecinos que escucharon los quejidos del hombre e inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en el interior de su domicilio, con lesiones visibles y signos de desorden en el ambiente.

El hombre, identificado como Mario Rojas, fue trasladado inicialmente al hospital local y luego derivado a la ciudad de Viedma, donde permanece internado en estado crítico y reservado debido al cuadro que presentaba.

La Fiscalía de San Antonio Oeste interviene en el caso para determinar con precisión las causas del hecho. La vivienda fue peritada por el Gabinete de Criminalística y permanece bajo resguardo policial mientras se esperan los resultados de los estudios forenses.

El comisario destacó que Rojas es un vecino conocido en la comunidad, dedicado a la albañilería.

Por el momento, la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un accidente o de un hecho delictivo.

Fuente: Radio Libre