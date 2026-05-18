LA PAUSA DIGITAL LLEGÓ A LAS ESCUELAS PRIMARIAS SERRANAS

Sierra Grande | Las escuelas primarias de Río Negro comenzaron a implementar jornadas de trabajo vinculadas a la denominada “pausa digital”, una propuesta impulsada por el Ministerio de Educación provincial para promover el uso responsable de dispositivos electrónicos y fortalecer la ciudadanía digital en el ámbito educativo y familiar.

En Sierra Grande, una de las instituciones que participó de la iniciativa fue la Escuela Primaria N° 81 “Fragata Libertad”, donde se realizaron actividades junto a las familias para reflexionar sobre hábitos cotidianos vinculados al uso de celulares, televisión y redes sociales.

La vicedirectora de la institución, Eliana Villegas, explicó que durante la jornada se trabajó sobre la necesidad de generar momentos sin pantallas dentro de la rutina familiar.

“Se hablaba de un parar con las pantallas. No solamente del celular, sino también de la televisión y de cómo muchas veces hacemos varias cosas a la vez”, señaló.

Según indicó, entre los acuerdos surgidos durante el encuentro apareció la propuesta de apagar televisores y dejar los teléfonos durante las comidas para favorecer el diálogo familiar. También remarcó la importancia de conversar con los hijos sobre cómo se sienten y qué ocurre en la escuela.

Villegas sostuvo además que durante la jornada surgieron reflexiones de las propias familias y del personal docente acerca de los efectos del uso excesivo de pantallas en las infancias. En ese sentido, mencionó situaciones relacionadas con dificultades para diferenciar contenidos ficticios de la realidad y la exposición a redes sociales y desafíos virales.

“La presencia del adulto es importante, no desde el control, sino desde el cuidado”, expresó.

La directiva aclaró que la propuesta no apunta a eliminar el uso de la tecnología, sino a regular tiempos y hábitos. En relación con el descanso, explicó que en la escuela se observan consecuencias cuando los estudiantes no logran dormir adecuadamente.

“No es no usar el celular o la televisión, sino controlar el tiempo de uso. Se habló mucho de dejar las pantallas más temprano para que los chicos puedan descansar mejor”, afirmó.

También señaló que durante la jornada se planteó la necesidad de ofrecer alternativas recreativas y de interacción fuera de los dispositivos electrónicos, como actividades al aire libre, juegos o propuestas artísticas.

Por su parte, la supervisora de Nivel Primario, Rosana Albornoz, explicó que la pausa digital forma parte de una línea de trabajo impulsada por el Ministerio de Educación de Río Negro.

“La propuesta busca fortalecer el rol de la escuela como espacio de formación en ciudadanía digital y promover el uso responsable y crítico de las herramientas tecnológicas”, indicó.

Albornoz explicó que el concepto de ciudadanía digital incluye la reflexión sobre el uso de redes sociales, inteligencia artificial y dispositivos electrónicos, tanto por parte de estudiantes como de adultos.

“El uso inadecuado de los dispositivos puede generar problemas de convivencia y afectar las relaciones y los aprendizajes”, señaló.

La supervisora indicó que las jornadas se desarrollaron en escuelas primarias de toda la provincia y que cada institución pudo adaptar las actividades a su contexto.

Además, sostuvo que los acuerdos no sólo involucran a las familias, sino también a los equipos docentes, especialmente en relación con el uso de celulares dentro de las aulas.

“Los docentes también debemos acordar qué utilidad le vamos a dar a esos dispositivos”, afirmó.

Albornoz agregó que la temática continuará presente durante el ciclo lectivo y podrá retomarse en nuevas instancias de trabajo con estudiantes y familias.

Fuente: En este día | Radio Libre