LA MUESTRA SOBRE LA HISTORIA MINERA CONTINÚA ABIERTA EN EL CENTRO DE INFORMES TURÍSTICOS

Sierra Grande | La muestra dedicada a la historia minera de Sierra Grande continúa desarrollándose en el Centro de Informes Turísticos de la ciudad, donde vecinos, ex trabajadores y visitantes pueden recorrer una exposición que reúne fotografías, documentos, banderas y diversos elementos vinculados a la actividad minera local.

En declaraciones a Radio Libre, el ex minero de HiPaSAM, Juan Huaracán, destacó la respuesta del público y señaló que el espacio elegido para la exhibición favorece la concurrencia de personas interesadas en conocer o recordar distintos momentos de la historia de la localidad.

Según explicó, la muestra está integrada por cuadros confeccionados a partir de fotografías aportadas por la comunidad, además de banderas que representan a distintas nacionalidades cuyos trabajadores formaron parte de la actividad minera en Sierra Grande. Entre ellas se encuentran representaciones de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú, mientras se continúa trabajando para incorporar material de otras delegaciones que participaron en distintas etapas del proyecto minero.

Huaracán indicó que la exposición también incluye imágenes históricas de las primeras excavaciones realizadas a fines de la década de 1970, registros de trabajadores de la época, material documental y publicaciones relacionadas con la actividad minera y los procesos de desarrollo de la ciudad.

Además, informó que se está avanzando en la elaboración de nuevos cuadros destinados a mostrar el recorrido del mineral desde su extracción hasta su destino final, iniciativa para la cual continúan recibiendo colaboración de vecinos y ex trabajadores.

La muestra puede visitarse de manera gratuita de 10 a 17 horas, con horario corrido, incluyendo sábado y domingo. También está prevista la participación de establecimientos educativos que realizarán recorridos guiados durante los próximos días.

El ex trabajador minero agradeció el acompañamiento de la comunidad y el apoyo brindado para sostener la exposición, que permanecerá abierta durante la próxima semana y podría extenderse algunos días más.

Fuente: En este día | Radio Libre