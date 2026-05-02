LA LIBERTAD AVANZA PRESENTÓ PROPUESTA DE BOLETA ÚNICA PAPEL Y DEFINIÓ SU ESTRUCTURA LOCAL EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Referentes locales de La Libertad Avanza en Sierra Grande presentaron una propuesta para incorporar la Boleta Única Papel (BUP) en el ámbito municipal y expusieron su posición sobre el escenario político local y provincial de cara a los próximos procesos electorales.

Durante declaraciones radiales, Pablo Paz explicó que la iniciativa fue presentada mediante la herramienta institucional de la banca del vecino y que formó parte de una estrategia coordinada en distintos municipios de Río Negro. Según indicó, proyectos similares fueron ingresados en diez localidades casi en simultáneo.

Los dirigentes sostuvieron que el sistema de Boleta Única Papel permite simplificar el acto electoral, agilizar el escrutinio y reducir la impresión de boletas partidarias. También señalaron que el formato garantiza igualdad de condiciones entre fuerzas políticas de distinta estructura, al compartir una misma papeleta con ubicación definida para cada lista.

Gabriel Villagra remarcó que la experiencia observada en elecciones donde ya se utilizó este mecanismo mostró un proceso de votación más ágil y un recuento más rápido. Además, afirmó que se reducen situaciones vinculadas a la reposición de boletas o faltantes en el cuarto oscuro.

En relación con los costos, Paz sostuvo que el municipio podría afrontar la implementación mediante una reorganización de recursos destinados al proceso electoral. También planteó que el sistema permitiría disminuir gastos vinculados a la impresión masiva de boletas partidarias.

Consultados sobre la situación política local, ambos dirigentes indicaron que La Libertad Avanza se encuentra en etapa de organización y expansión en Sierra Grande. Señalaron que trabajan en la conformación de equipos y en la incorporación de nuevos integrantes con vistas a los próximos comicios.

Villagra manifestó que el espacio busca ofrecer una alternativa política local y consideró que existe demanda de renovación por parte de sectores de la comunidad. También mencionó la necesidad de debatir políticas vinculadas al empleo privado, la actividad comercial y la administración de recursos públicos.

Respecto del calendario electoral, señalaron que 2026 será un año de definiciones internas y de preparación para las elecciones provinciales previstas para 2027, junto con los comicios municipales y nacionales.

En el tramo final de la entrevista, confirmaron la integración de la mesa local del partido. Gabriel Villagra fue mencionado como presidente de la estructura local, mientras que Pablo Paz ocupa el cargo de vocal.

Fuente: En este día | Radio Libre