La Legislatura de Río Negro tratará este miércoles dos proyectos vinculados con Sierra Grande, según el orden del día de la sesión del 26 de noviembre de 2026. Las iniciativas corresponden a una propuesta de ley y a un proyecto de declaración.

Uno de los temas es el Proyecto de Ley N.º 822/2025, que propone declarar Fiesta Provincial a la Fiesta de las Sierras del Sur, celebración que se realiza cada diciembre en Sierra Grande. La iniciativa, presentada por Daniel Rubén Belloso, Ana Inés Marks, Leandro Gastón García, Luis Ángel Ivancich y Aime Manuela Kircher Castañarez, obtuvo aprobación el 29 de octubre de 2026 y figura para su tratamiento en doble vuelta.

El segundo tema es el Proyecto de Declaración N.º 1426/2026, impulsado por Fernando G. Frugoni, que propone declarar de interés educativo, tecnológico y comunitario la participación del equipo Volterra, integrado por estudiantes y docentes del Centro de Educación Técnica N.º 12 de Sierra Grande, en el Desafío ECO YPF 2026.

La competencia se desarrolló los días 6, 7 y 8 de noviembre. En ese marco, el equipo recibió el Premio a la Innovación Educativa de la Fundación YPF, alcanzó el noveno puesto en la Evaluación de Diseño y se ubicó en el puesto 40 de la clasificación general, entre 156 instituciones técnicas del país.

Fuente: Legislatura de Río Negro.