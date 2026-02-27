LA LEGISLATURA DE RÍO NEGRO RATIFICÓ EL ACUERDO CON YPF PARA EL DESARROLLO DE ARGENTINA LNG

Sierra Grande | La Legislatura de Río Negro ratificó este jueves el acta de acuerdo suscripta acuerdo entre Río Negro y las empresas YPF y Argentina LNG SAU. La sesión extraordinaria se desarrolló en la ciudad de Viedma y contó con la presencia de autoridades municipales y representantes institucionales de la región, como las Cámaras de Comercio y Empresas de Sierra Grande.

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, participó del debate y siguió las exposiciones de los distintos bloques legislativos. En declaraciones a Radio Libre, señaló que durante el tratamiento del acuerdo se registraron posturas a favor y en contra, aunque indicó que las intervenciones mayoritarias acompañaron la ratificación.

Fernández sostuvo que el debate incluyó cuestionamientos vinculados a aspectos ambientales y al impacto económico del proyecto. En ese sentido, afirmó que algunos posicionamientos reiteraron argumentos ya planteados en instancias anteriores y cuestionó posturas como la del legislador Luciano Delgado Sempé quien voto negativo.

La jefa comunal indicó que el acuerdo contempla el desarrollo integral del proyecto de Gas Natural Licuado, que incluye infraestructura como gasoducto, poliducto, plantas fraccionadoras y planta licuefactora, con impacto en distintos puntos de la provincia y, de manera directa, en la región del Golfo.

Tras la votación, Fernández informó que la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría. “Recién acaba de terminar la sesión legislativa en donde se dio tratamiento al acuerdo firmado entre el Gobierno Provincial e YPF para dar la posibilidad al desarrollo más grande de la Argentina, que es el que se va a desarrollar en el Golfo, en nuestra zona”, expresó. Agregó que el proyecto prevé la instalación de la planta de licuefacción y otras obras asociadas, y que acompañó la jornada junto a autoridades locales y representantes institucionales.

La sesión extraordinaria fue convocada para tratar específicamente la ratificación del acta vinculada al plan Argentina LNG, iniciativa que prevé inversiones en infraestructura energética en territorio rionegrino.

Fuente: En este día | Radio Libre